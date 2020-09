Se acabó el tormento para el Real Madrid. Gareth Bale se convirtió oficialmente en jugador del Tottenham, club al que llegará como futbolistas mejor pagado de la plantilla, por encima del goleador, Harry Kane y también de la Premier League.

Fue en 2013 cuando Gareth Bale dejó al Tottenham para fichar por el Real Madrid por una cifra de 101 millones de euros. Siete años después vuelve como héroe a Londres y con la obligación de retomar su carrera, que se perdió en los últimos años en el Santiago Bernabéu.

A petición explícita de José Mourinho, quien en su momento fue quien lo pidió para el Real Madrid, Gareth Bale volverá a la Premier League. El Tottenham debutó perdiendo en casa ante el Everton y en la Europa League clasificaron de milagro.

Gareth Bale se unirá a una ofensiva que cuenta ya con jugadores como Lucas Moura, Heung Min Son, Dele Alli, Giovani Lo Celso, Erik Lamela, entre otros. Su debut podría ser el domingo 20 de septiembre cuando los Spurs se midan al Southampton.

Junto a Bale también llegó Sergio Reguilón. El defensa español llega con un contrato de cinco años y por 32 millones de euros, luego de haber estado la última temporada a préstamo con el Real Madrid.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020