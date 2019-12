Gary Lineker, unos de los exjugadores históricos de Inglaterra y que durante el Mundial de Rusia criticó la ola de los mexicanos en los estadios, ahora se encuentra a los pies del mejor mexicano en el futbol del Viejo Continente, Raúl Jiménez.

El atacante azteca se convirtió en el héroe del Wolverhampton, que remontó al vigente campeón, Manchester City. Jiménez marcó el gol del empate 2-2 en los últimos minutos, y después se apuntó una asistencia para el gol del triunfo.

Con ello, Raúl llegó a ocho goles en la temporada y seis asistencias. Tiene un gol menos que Sergio Agüero y Mohamed Salah, quienes son jugadores más mediáticos, por lo que Lineker aseguró que al mexicano no se le hace justicia en cuento a reconocimientos.

“No estoy seguro de que Jiménez tenga los aplausos que merece. Excelente centro delantero”, publicó en su cuenta de Twitter antes de que el mexicano marcar el gol del empate y cuando este cayó, lo celebró de manera irónica. “No odies cuando alguien te pruebe. Raúl Jiménez ataca de nuevo”.

Not sure Jimenez gets the plaudits he deserves. Terrific centre forward.

Dont you hate it when someone proves your point. Raúl Jimenez strikes again.

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 27, 2019