Lo que necesitas saber: Carlos Lazo, dueño de Generales, enfrenta cargos por un presunto fraude. El futuro del equipo es incierto, pero la LMB se comprometió a apoyar a su staff y jugadores

La temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se jugará con 19 equipos y no con 20, como estaba previsto. Generales de Durango no podrá participar por la suspensión de su dueño, Carlos José Lazo Reyes.

«¡¡¿Pero qué?!! ¡¿Qué está pasando?!» Aclaremos todo este embrollo, ¿va? Hablemos de por qué suspendieron al empresario, quién es y cómo afectaría a la LMB la no participación de los Generales de Durango en la temporada 2024.

¿Por qué la LMB suspendió a los Generales de Durango de la temporada 2024?

Lo dicho, la LMB anunció en un comunicado que los Generales de Durango quedaron fuera de la temporada 2024. Pero ojo, no suspendieron al equipo en realidad, sólo le quitaron sus derechos como asociado activo de la Liga a su dueño, el ya mencionado Carlos José Lazo Reyes.

Básicamente podemos decir que “no es lo mismo, pero es igual”, porque al suspender al dueño, el equipo no podrá participar en la temporada este año.

“Como consecuencia de lo anterior, la LMB le informa al público en general que no existirá participación de la franquicia Generales de Durango en la Temporada 2024“, señala la LMB.

La razón de la suspensión del empresario (y por ende del equipo) es la situación jurídica que vive. Carlos José Lazo enfrenta una demanda por presunto fraude. Es por ello que, hasta que se resuelva ese tema legal, el equipo de Generales no podrá ser parte del calendario de la LMB.

“La Asamblea General Extraordinaria de la Liga Mexicana de Beisbol acordó suspender provisionalmente y con efectos inmediatos, los derechos del Sr. Carlos José Lazo Reyes como asociado activo de la LMB, con todo lo que eso conlleva y, por ende, la participación de Generales de Durango en la competición deportiva, hasta en tanto se resuelva su situación jurídica”.

¿Quién es Carlos José Lazo Reyes?

Como fan del deporte y no de los manejos de los de “pantalón largo”, entendemos si no lo topas. Carlos Lazo es un empresario venezolano, dueño no sólo de Generales de Durango de la LMB, también de los Libertadores de Querétaro de la Liga Nacional de Baloncesto, Reds CDMX de la LFA y del Chihuahua FC que milita en la Liga Premier de la Segunda División.

Y es que Carlos Lazo encabeza el Conglomerado Xoy, el cual compró también el 99.9% del Real Betis Baloncesto en el 2023. Son en total 14 marcas, incluidos los mencionados equipos deportivos, los que conforman dicho conglomerado.

¿Y cuál es la demanda que enfrenta Carlos Lazo?

Como decíamos antes, Carlos Lazo enfrenta cargos por presunto fraude. De acuerdo con el medio español ABC, la Fiscalía de Distrito de Zona Centro de Chihuahua envió una solicitud a la Interpol para localizar al empresario venezolano, lo que tiene en suspenso al Betis Baloncesto.

La acusación se da a raíz de la quiebra de Yox Holding, empresa de trading deportivo que prometía generar ganancias mediante estadísticas en apuestas deportivas y que forma parte del Conglomerado Xoy. Se reporta que alrededor de 40 mil personas invirtieron dinero en la compañía sin recibir los rendimientos prometidos.

Cabe mencionar que los Reds CDMX tampoco participarán en la temporada 2024 de la Liga de futbol americano en México, esto a pesar de que la LFA había anunciado previamente que tomaría control del equipo.

¿Qué implica para la LMB la ausencia de Generales de Durango?

En el mismo comunicado donde la LMB confirmó que Generales de Durango no formará parte de la temporada 2024, anunciaron la creación de un Comité de Apoyo Continuo, el cual brindará acompañamiento al staff y jugadores del equipo.

Por ese lado, en teoría, no deberíamos preocuparnos. Aunque no queda claro si se refieren a apoyo financiero (pagar sus sueldos) o brindarles apoyo legal para buscar que el equipo se haga cargo de sus contratos.

Ahora, en lo que respecta al calendario de la temporada 2024, la LMB no piensa agendar de nuevo los juegos ni cambiar fechas. Lo único que pasará es que todos los equipos descansarán en las fechas donde se habían programado sus partidos contra Generales de Durango.

¿Desaparecerán los Generales de Durango?

En nuestro querido México, tristemente, es muy común ver equipos desaparecer. Si pasa incluso en la Liga MX de futbol, cómo no esperarlo en otros deportes.

Pero todavía no hay certeza de si ese será el destino de Generales de Durango. Mediotiempo reporta que se están analizando dos opciones:

Permitir la llegada de nuevos inversionistas para tener una nueva franquicia con la condición de que ésta permanezca en Durango, pero no se podría llamar Generales

Que la LMB tome control del equipo temporalmente

La LMB no ha informado sobre alguna fecha para aclarar si se tomará alguna de esas medidas o se congela a los Generales indefinidamente mientras se resuelve el caso de Carlos Lazo.

