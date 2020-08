El divertido elogio de Gattuso a Messi: “Sólo podría pararlo pesando 15 o 20 kilos menos”

Las ‘noches mágicas’ de la Champions League están a punto de regresar y una de las series más emocionantes que viviremos es la del Barcelona vs Napoli. Gennaro Gattuso, DT de los ‘Napolitanos’, le lanzó un divertido elogio a Lionel Messi, pues tomando en cuenta que lo enfrentará en unos días, comentó que la única forma en que él podría pararlo sería pesando unos ’15 o 20 kilos menos’.

En conferencia de prensa, Gennaro Gattuso (quien le dará otra oportunidad al ‘Chucky’ Lozano) habló de lo que será medirse al FC Barcelona, partido complicado pero que confía pueden sacar adelante. En una de tantas preguntas, le cuestionaron sobre cómo podría parar a Lionel Messi y su respuesta fue inesperada y divertida.

“¿Parar a Messi? Yo podría marcarlo en sueños o jugando al Playstation de mi hijo y seleccionando el Gattuso con la camiseta de Milán, cuando pesaba 15-20 kilos menos“, mencionó entre risas en técnico del Napoli.

Ya enfocado en lo que será este juego, Gennaro Gattuso comentó que confía mucho en sus jugadores para vencer al Barcelona y avanzar a los Cuartos de Final. Quieren hacer historia, saben que deben ser inteligentes pero trabajarán muy duro para llegar en un nivel alto al Camp Nou.

“Ciertamente queremos escribir una página importante. Vamos a jugar en un campo de alto nivel y queremos estar a la altura. Estamos tratando de hacer algo diferente. Estamos haciendo presión alta pero también podemos bajarnos durante el partido. En estos desafíos debemos estar preparados para hacer todo y sabemos que si queremos competir con el Barcelona, tendremos que arriesgarnos“, mencionó Gattuso.

Finalmente Gattuso se dijo preocupado por Lorenzo Insigne ya que como vimos en su duelo ante la Lazio, salió lesionado, por lo que espera que se recupere para enfrentar al Barcelona de Lionel Messi.

“Aún no he hablado con el médico. El único que lo ha hecho ha sido Lorenzo y ya lo valoraremos. No sé precisamente qué tiene, si hablo estaré diciendo cosas que quizás no son verdad. Este domingo se le hará una resonancia“, sentenció Gennaro Gattuso.

¿Cuándo juega el Barcelona contra en Napoli de Gattuso?

El duelo de los Octavos de Final entre Barcelona y Napoli será el próximo sábado 8 de agosto, en punto de las 14:00 hrs. La serie va igualada a un gol por lo que será un día sumamente intenso.