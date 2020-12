¿Por qué Gennaro Gattuso utiliza un parche en el ojo derecho?

Durante un partido entre el Milán y la Lazio, Gennaro Gattuso jugó únicamente con la visión del ojo izquierdo. Durante 30 minutos, el exjugador rossonero batalló para mantener su rendimiento dentro de la cancha, pero en algún punto esto fue imposible y chocó con un jugador en la cancha.

“Pensé que era un rival, pero era Nesta”, dijo Gattuso sobre aquel incidente con su compañero de equipo. Era el año 2012, ‘Rino’ tenía 34 años y era la primera vez que la visión del ojo derecho se deformaba.

“Los músculos de los ojos no funcionan bien y ves los objetos en cuatro o cinco posiciones distintas”, mencionó Gennaro, quien padece una enfermedad autoinmune conocida como miastenia ocular grave.

¿Qué es una enfermedad autoinmune?

Se le conoce así a aquellos síndromes o enfermedades ocasionadas por un error del sistema inmune, el cual ataca al organismo como cuando detecta a un patógeno. En los casos de enfermedades autoinmunes, no existe tal patógeno, por lo cual provoca daños en determinados sistemas, y en caso de Gattuso es el ocular.

La miastenia gravis ocular se entiende como una bloqueo a los impulsos nerviosos que van dirigidos a los músculos del ojo, lo que provoca que el paciente tenga visón doble además provoca la caída del párpado.

La razón por la que Gattuso usa un parche

Para evitar la visión doble o cuádruple, Gattuso suele usar un parche en el ojo derecho ya sea con lentes o sin lentes, cuando padece algún episodio, además de un aspecto estético ante la limitante de levantar el párpado por completo. “Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”.

El ahora técnico del Napoli aprovechó su caso para transmitir un mensaje a los niños que se preocupan por su apariencia física. “Quiero decirle a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo que la vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse.

“Tengo miastenia y hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir cómo irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo”, dijo Gattuso.