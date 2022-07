George Russell acepta su culpa en el abandono de Checo: "Me disculpé obviamente"

El Gran Premio de Austria terminó muy temprano para Checo Pérez, después del contacto con George Russell, el cual lo mandó fuera de la pista y aunque giró casi 26 vueltas más, la realidad es que el mexicano ya no competía, por lo cual la escudería decidió retirarlo de la carrera.

Aunque Helmut Marko asegura que la responsabilidad de esta acción recae en Checo, George Russell aceptó la culpa y aseguró que se disculpó con el piloto mexicano, a la vez que explicó que no había mucho espacio para evitar al mexicano, quien ya le ganaba la posición.

Russell se disculpó con Checo Pérez

El británico indicó que el problema es que tenía muy cerca a Carlos Sainz, lo cual evitó que pudiera hacerle más espacio a Checo Pérez, quien tenía la cuerda (la posición más cercana al borde de la pista y que da ventaja para tomar la siguiente curva).

Cuando Russell tomó la curva, quedó prácticamente atrapado entre el mexicano y Sainz, y argumentó que este aspecto le impidió hacer la curva más redonda, por lo que no tuvo otra más que ir en diagonal hacia el otro extremo de la pista, y fue cuando contactó a Checo.

“Vi el video y creo que es difícil. Es decir, al principio hay monoplazas por todas partes y Checo hizo un movimiento audaz, saliendo así. Lo había hecho con Valtteri (Bottas), que se quedó encima del bordillo para no chocar, que es exactamente lo que traté de hacer, pero con Carlos delante, no había mucho para frenar y girar el coche, no había adónde ir. Me disculpé obviamente al terminar la carrera”, mencionó el británico.

Este es el momento en que Russell queda atrapado entre Checo y Sainz.

Aquí es cuando Checo le gana la cuerda; Russell asegura que no pudo doblar más hacia su derecha, mientras que Checo queda con mucho espacio a hacia su izquierda.

Russell, sin embargo, sale de la curva en diagonal, en lugar de seguir doblando a la derecha, y contacta a Checo.

“Había más espacio para él”

Russell indicó que a la vez Checo pudo hacer algo más para evitar el contacto, ya que el mexicano quedó con espacio por el lado izquierdo, sin embargo, el mexicano trató de llevarlo al borde de la pista para obligarlo a frenar.

“Frené con fuerza y giré lo mejor que pude. Probablemente había más espacio para él y, como dije, hice todo lo que pude. Una vez que llegué a cierto punto, supe que era inevitable ya que estaba nervioso”, indicó el piloto de Mercedes.

La maniobra fue similar, incluso en resultado, a la que Checo intentó en 2021 en el mismo circuito ante Lando Norris, quien también lo mandó a la grava, aunque esta vez ya no hubo opciones para remontar.

Red Bull tendrá prácticamente dos semanas para reparar el auto de Checo para dejarlo a punto de cara al Gran Premio de Francia y Hungría, los úlimos antes de la pausa de verano.