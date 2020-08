Barcelona tocó fondo. Bayern Munich hizo lo que quiso y goleó 8-2 al equipo catalán en los Cuartos de Final de la Champions League, por lo que a lo lejos ya se ven cambios importantes en el club de cara a la siguiente temporada.

El primero que está en la mira es el técnico Quique Setién, junto a su cuerpo técnico, pero la afición y los propios integrantes del plantel, piden la dimisión del presidente Josep María Bartomeu.

Lo mejor que le podría pasar al barcelonismo es la salida de la actual directiva con todo y el cuerpo técnico, pero lo peor es la salida de Messi, a quien le queda sólo un año de contrato. Anteriormente ya se había hablado sobre la posibilidad de que el argentino llegara al Manchester City, donde se reencontraría con Guardiola.

Piqué se podría ir del Barcelona

Gerard Piqué fue el primero eh hablar ante los medios después de la goleada y dio pie a su salida del Barcelona si se considera necesario, pero remarcó que la estructura del Barça debe cambiar, pues el equipo ha perdido identidad de juego y ha cometido errores puntuales en los fichajes, que más que inversiones han sido gastos.

“Yo soy el primero que me ofrezco. Si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me voy. Hemos tocado fondo.

“Es una vergüenza. Es una sensación nefasta. Hay que hacer cambios, no hablo a del entrenador, ni de jugadores. Hay que hacer cambios estructurales. En Europa no competimos y en la liga ya no nos da. No se puede enmascarar más”, indicó uno de los líderes del equipo.

📺 #DirectoGolChampions 🗣️ @3gerardpique tras caer en #UCL: 😳 “SI ME TENGO QUE IR PARA QUE VENGA SANGRE NUEVA, ME VOY”

😡 “En Europa no competimos y en LaLiga ya no nos da. No se puede enmascarar más” 🔚 “Hemos tocado fondo y tiene que haber cambios” pic.twitter.com/nldRobaKBs — GOL ⚽️ (@Gol) August 14, 2020

¿Qué dice Setién y Bartomeu?

El técnico del Barcelona recordó que él tiene menos de ocho meses en el Barcelona como para hacer un juicio sobre la estructura del equipo, pero coincidió en que eran necesarios “algunos cambios”.

Bartomeu, por su parte, comentó que no es el momento de tomar decisiones, por lo que no dio pistas sobre el futuro de Setién y el suyo, así como un posible adelantamiento de las elecciones, sin embargo ofreció “disculpas a la afición”, por el histórico resultado contra el Bayern Munich.