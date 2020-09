El canterano de Santos Laguna, Gerardo Arteaga, ya debutó en el futbol de Bélgica con el Genk, aunque sólo estuvo algunos segundos en la cancha, ya que ingresó a los 91 minutos. Sin embargo, el mexicano aclaró que no sólo tiene como objetivo quedarse con la titularidad, sino dar el salto a la Premier League.

El lateral izquierdo se propone un periodo de dos años para dar el salto al futbol de Inglaterra, el cual no se le da tan fácil a los mexicanos con características defensivas. El único antecedente es el de Carlos Salcido, quien antes de regresar a México vistió la playera del Fulham.

“A mí me gustaría mucho jugar en la Liga de Inglaterra, el nivel de esa liga me fascina y sueño con jugar algún día. Yo me he propuesto dar ese salto a otra liga en dos años, creo que ese tiempo es muy bueno para prepararme aquí”, declaró el mexicano en ESPN.

Gerardo spreekt. Hij heeft het onder meer over zijn uitdaging bij onze ploeg. En ook over onze 🇲🇽 fans

Get to know @Arteaga_Gera, our new 🇲🇽 player. He's really excited to be here.

— KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 26, 2020