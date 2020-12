¡Ya se estrenó! Aquí está el primer gol del mexicano Gerardo Arteaga con el Genk

Gerardo Arteaga ya se estrenó con el Genk de Bélgica. El exjugador de Santos, que fue fichado durante el pasado verano, convirtió su primer gol en Europa frente al Cotrique, después de meses complicados, en los que no tuvo actividad.

Al mexicano sólo le bastaron los primeros segundos del partido, ya que puso en ventaja a su equipo en el primer minuto del partido, cuando el balón se filtró hasta el costado izquierdo del área, donde el exjugador lagunero apareció solo para prender el balón de primera.

Quality finish from Gerardo Arteaga 🇲🇽 Sometimes 60 seconds is all you need 🔥🔥 pic.twitter.com/7bUnWmgsIx

— FMF State of Mind (@FMFSoM) December 19, 2020