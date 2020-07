Los rumores desde la laguna resultaron ciertos. El partido contra Cruz Azul en la cancha del Olímpico Universitario fue el último con Santos para el canterano Gerardo Arteaga, quien partirá a Bélgica para unirse el Genk.

Arteaga ya había llamado la atención entre equipos mexicanos, entre ellos Chivas, sin embargo el equipo lagunero lo mantuvo hasta este temporada, en la que tendrá que echar mano de su cantera para cubrir el hueco que dejará.

Aunque el equipo lagunero no ha hecho oficial la salida de su jugador, Gerardo confirmó que se marcha a Europa. “Estoy aquí (Santos) desde mayo del 2013, son sentimientos encontrados, me va a tocar salir de este club, el club que me lo dio todo”.

Arteaga se desempeña como lateral izquierdo y forma parte del grupo que está pensado para encarar el torneo preolímpico rumbo a los Juegos de Tokio. Aseguró que el presidente del Santos, Dante Elizalde, fue quien le dio la noticia sobre el fin de la negociación, por lo que su partida era ya un hecho.

“Es como un sueño irme a jugar a Europa. Es un gran club el Genk. Será difícil. Vas fuera de tu país. Otra cultura. Nuevos retos. Pero es con lo que uno sueña, jugar con Europa. Uno siempre tiene que estar preparado para esto”, dijo el jugador de 21 años.

Joven con mucha experiencia

Arteaga llegó al primer equipo de Santos gracias a la regla del menor, la cual ya ha desaparecido y fue uno de los jugadores que arrojó positivo por coronavirus cuando se debatía sobre la cancelación del torneo Clausura 2020. Pese a su juventud puede presumir más 100 partidos en Primera División y un título de liga, en 2018, contra Toluca.

Arteaga es de la misma generación de Jorge Sánchez, canterano lagunero que ahora forma parte del América y quien también se desempeña como lateral.