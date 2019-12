Se podrá hablar mucho sobre LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Anthony Davis y James Harden, sin embargo el mejor jugador de la actualidad en la NBA se llama Giannis Antetokounmpo, quien fue responsable de la segunda derrota consecutiva de los Lakers.

El jugador de los Milwaukee Bucks contribuyó con 34 puntos, 11 rebotes y siete asistencias frente a LeBron y compañía en el triunfo 111-104. Durante el partido abrió el aro con cinco triples de ocho intentos. En la temporada tiene una efectividad de 44 por ciento en tiros de larga distancia.

Sin embargo, Antetokounmpo aseguró que el guión de su carrera no menciona este buen momento, pues no se imaginaba estar por arriba de monstruos como LeBron James y Anthony Davis.

“Creo que lo más importante es tratar de ser humilde. Cuando ganas el MVP y ganas 60 juegos, es difícil. Al final del día mi familia y yo nos damos cuenta que se supone que no debería estar aquí”, comentó en referencia que no fue la elección número uno del draft, sino el decimoquinto en 2013.

“No fui la elección número uno. Anthony Davis sí, LeBron sí. Se suponía que no debía estar aquí. No se supone que vaya en contra de estos dos grandes, así que estoy feliz de estar aquí”, indicó después del triunfo sobre los Lakers.

💦 @Giannis_An34 buries a CAREER-HIGH 5⃣ 3-pointers to lead the @Bucks past LAL and to the best record (25-4) in the NBA!

34 PTS | 11 REB | 7 AST | 5 3PM pic.twitter.com/v2pRI2m9Ry

— NBA (@NBA) December 20, 2019