Los Bucks de Milwaukee acaban de convertir al ala-pivote griego Giannis Antetokounmpo, en el jugador con mejor contrato en la historia de la NBA, monetariamente hablando. Renovaron al basquetbolista por 5 años y se convierte en el mejor pagado de la liga.

El MVP (jugador más valioso) de las últimas 2 temporadas, permanecerá con los Bucks en busca de acercarse a un campeonato que en la 2019-2020 se les negó, tras caer en los playoffs en contra del Heat. La campaña 2019-2020 registraron 57 victorias y 17 derrotas y fueron los mejores sembrados de la conferencia Este.

