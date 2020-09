Los Milwaukee Bucks fueron eliminados de los playoffs de la NBA por el Miami Heat. Un partido que estaban obligados a ganar pero en el que ya no contaron con Giannis Antetokounmpo por lesión. (Acá te dejamos los detalles).

El defensivo del año ha estado en boca de muchos en las últimas semanas, por su supuesta salida a los Golden State Warriors. Sin embargo, tras la eliminación de los Bucks, Giannis confirmó su compromiso con la franquicia y descartó que vaya buscar algún movimiento.

“No está pasando. Eso no está pasando“, respondió para Yahoo Sports a pregunta explícita sobre si pedirá algún cambio durante la temporada baja de la NBA.

Giannina Antetokounmpo tiene contrato con los Bucks para la campaña 2020-2021 por 27.5 millones de dólares. Sin embargo la extensión del mismo deberá suceder sí o sí durante la temporada baja y es ahí donde veremos si el finalista al MVP del año tiene la intención de quedarse o no.

La franquicia de Milwaukee pondrá sobre la mesa una extensión de aproximadamente 85 millones de dólares, que es más de lo que cualquier otro equipo le puede ofrecer a Giannis. Siempre y cuando tenga la intención de quedarse, más allá de las franquicias que están a la espera de que tome una decisión.

Los Warriors y Nets al acecho

La idea de emigrar a los Golden State Warriors es atractiva para Giannis Antetokounmpo y para cualquier otro jugador de la NBA. La franquicia de la dinastía estaría dispuesta a hacer una oferta nada despreciable para los Bucks, si es que pierden al defensivo y quieren sacarle provecho.

La oferta de los Warriors incluiría a Andrew Wiggins, una segunda selección del Draft 2020 de la NBA y a Eric Paschall. Quizá no son los jugadores ideales para los Bucks pero podrían llevarse algo de la partida de su mejor jugador.

Otro equipo que está al acecho son los Brooklyn Nets. Sin el lugar privilegiado en el Draft que poseen los Golden State Warriors, sí están dispuestos a ofrecer a Caris LeVert y Spencer Dinwiddie junto con múltiples selecciones del Draft de este año y futuros.

Giannis tiene la decisión final

Giannis Antetokounmpo está en la misma situación en la que estuvieron Kawhi Leonard, Anthony Davis y Paul George antes de abandonar a sus respectivos equipos, que estaban dispuestos a ofrecerles una extensión de contrato nada despreciable para ningún jugador de la NBA.

La decisión final está en manos de Giannis pero la obligación de los Bucks será presionar, no para que se quede (o sí), si no para que decida y ellos tengan tiempo de aminorar el impacto que significaría su salida. No pueden permitirse dejarlo ir, si es el caso, quedándose con las manos vacías.

El Draft 2020 de la NBA se llevará a cabo el próximo 16 de octubre y para entonces, los Bucks ya deberían saber de la decisión final de Giannis Antetokounmpo. Si se queda, habrá que pensar en un equipo que lo complemente y si se va, deberán tener ya un acuerdo con cualquier otra franquicia.