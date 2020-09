Por segundo año consecutivo, Giannis Antetokounmpo será nombrado como el MVP o el Jugador Más Valioso de la temporada de la NBA. Más allá de la sorpresiva eliminación de los Milwaukee Bucks en los playoffs ante el Miami Heat.

De acuerdo a información de ESPN y AP, Giannis Antetokounmpo superó en las votaciones por ser nombrado MVP a LeBron James y a James Harden. El jugador de los Lakers se encuentra disputando las Finales de Conferencia ante los Nuggets de Denver.

La campaña de Giannis Antetokounmpo fue muy destacada. Ha sido su mejor año en la NBA al registrar 29.5 puntos por partido. Además consiguió 13.6 rebotes y 5.9 asistencias por encuentro dentro de la temporada regular.

Giannis, de quien se desconoce su futuro, fue segundo en la NBA en cuanto a rebotes y el quinto en la lista de los que más puntos consiguieron dentro de la temporada regular. Si los Bucks registraron su mejor campaña y eran favoritos a ganar el título, fue gracias a él.

#FearTheDeer Giannis Antetokounmpo is the first player to win back-to-back #NBA MVP awards since Steph Curry (2014-15 & 2015-16).

He is the first Milwaukee Bucks player to win back-to-back MVPs since Kareem Abdul-Jabbar (1970-71 & 1971-72).

— Sportsnet Stats (@SNstats) September 18, 2020