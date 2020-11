La jornada 17 de la Liga MX está llegando a su fin y aunque aún falta que se acomoden los duelos del repechaje, hubo un duelo que llamó mucho la atención y es que Tigres no pudo calificar directamente a la liguilla por un error arbitral y del VAR… según Gignac y el ‘Tuca’ Ferretti, pues les anularon ‘un gol legítimo’ que los privó de este hecho.

Tigres empató de último minuto con el Atlas y es que la jugada ya comentada les pudo haber dado el 2-0, con lo que entraban directamente a la liguilla. El árbitro les anuló ese gol, Gignac (quien comió chile y cantó banda hace unos días) no se quedó con el título de goleo, Atlas empató a segundos del final y el francés y el ‘Tuca’ Ferretti explotaron contra el silbante y el VAR.

¿Qué fue lo que dijo el ‘Tuca’ Ferretti sobre el gol anulado y el VAR?

En conferencia de prensa luego del partido, Ricardo el ‘Tuca’ Ferretti comentó que el silbante Jorge Issac Rojas cometió un grave error al no revisar el gol de Gignac, pues en su opinión era legítimo y los terminó afectando de más, pues mandó a Tigres al repechaje y le quitó el título de goleo al francés, por lo que quedó ‘encabronado’.

Muchos van a decir que son “excusas” (de Tuca), pero aun jugando mal Tigres tenía el 2-0. Gol legitimo anulado.. Saca a su equipo de liguilla directa y los manda a repechaje.. Le quitan la oportunidad de pelear por otro título de goleo a @10APG 🎥 @TigresOficial pic.twitter.com/L9uMIjWkU9 — herculez gomez (@herculezg) November 8, 2020

“El segundo gol que nosotros anotamos es un gol legítimo y lo que se espera es una revisión del árbitro o del VAR, hoy cometen una equivocación, nos mandan a repechaje y le quitan un título de goleo a un jugador por no revisar un gol, hoy sí me molesta, me encabrona que no lo hayan hecho”, comentó el ‘Tuca’ Ferretti.

Además de esto, el ‘Tuca’ comentó que él no suele quejarse de los árbitros ni del VAR pero que ahora sí los quisieron afectar, por lo que lamentó dicha situación en el gol de Gignac.

90+1’⏱️ | TIG 1⃣ – 0⃣ ATL Gol de @10APG que es anulado por el silbante por fuera de juego. Síguelo aquí: https://t.co/zgaNUrpg14#EstoEsTigres 🐯 #PerfilTigre 💪 pic.twitter.com/kQdOOTWltT — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) November 8, 2020

“Al señor Brizio le digo, siempre he apoyado al arbitraje, somos seres humanos, pero hoy se equivocaron y quisieron equivocarse y eso no se vale”, mencionó el ‘Tuca’ Ferretti en conferencia de prensa sobre el gol anulado de Gignac.

Las palabras de Gignac sobre su gol anulado

André Pierre Gignac utilizó su cuenta de Twitter para mandarle un msj a los directivos de la Liga MX y los árbitros. Subió una captura donde se deja ver claramente que no está en fuera de lugar y que su gol debía contar. Era el 2-0, mismo que los mandaba directo a la liguilla pero esta vez actuaron ‘mal’.

No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. Por qué no revisaron el Var? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite! @LigaBBVAMX @CArbitrosMX Pónganse las🔋(nosotros también🙄) pic.twitter.com/mB1ixp5HKs — Gignac Andre-pierre (@10APG) November 8, 2020

“No es justificación por el mal juego que dimos, pero aún así se puede ganar. Era el 2-0 y el pase directo a la liguilla. Por qué no revisaron el VAR? No tengo la costumbre de quejarme en las redes pero hay un límite!”, dijo Gignac en redes sociales.