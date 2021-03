¡Hay tiro! Gio Dos Santos ya respondió a las críticas de Miguel Herrera

A casi 3 meses de su salida del América, Miguel Herrera habló sobre Giovani Dos Santos, quien no ha podido mantener buen nivel debido a diferentes lesiones, y criticó la forma en que el jugador reacciona ante ellas.

Gio llegó a Coapa en julio de 2019 como fichaje bomba. Sin embargo, la ilusión de los aficionados se desvaneció poco a poco y ahora, con Santiago Solari en el banquillo, tampoco encuentra regularidad.

“Lo traigo al América, tiene una situación que se lesiona y es: ‘me duele y me duele’. De ahí no lo sacas. Él termina un partido 60 minutos y el kinesiólogo me dice que: ‘está para jugar 60 minutos’, al 59 pienso en su cambio al 61 salió así lo llevé tres partidos. Si hubiera sido el ‘Chícharo’, así le hubieran quemado hasta las orejas, el ‘Chícharo’ hubiera jugado“, reveló el técnico en una conferencia con Carlos Muñoz.

La cosa no quedó ahí. Días después de administrar la participación del jugador, Miguel Herrera recibió la noticia de que Dos Santos presentaba otra molestia y tuvo que dejarlo sin actividad durante los siguientes 3 partidos de las Águilas.

“Al cuarto partido me dicen: ‘Trae una molestia’. Pregunté por qué si lo estaba manejando bien, en la semana bien entrena dos días y lo hacemos trotar y recuperarse, ¿de qué está lesionado? Me aseguraron que le dolía y estaba lesionado, se aventó tres partidos sin jugar porque le dolía el muslo“, señaló en entrevista con Carlos Muñoz.

¿Qué pasó en el Mundial de Brasil 2014?

Por si fuera poco, el Piojo también tiene anécdotas de su etapa en Selección Mexicana. Ahí también se encontró con Giovani e incluso fueron juntos al Mundial de Brasil 2014, en el que alcanzaron los octavos de final.

Todo iba bien hasta el duelo contra Holanda de esa ronda. Lo que comenzó con un gol del mismo Dos Santos, terminó como uno de los episodios más tristes bajo la frase de ‘No era penal‘.

En la misma conferencia encabezada por Muñoz y Miguel Herrera, uno de los presentes cuestionó el motivo del cambio del media punta tras la anotación del minuto 47. La respuesta sorprendió a todos y generó un debate.

“Me dijo que tenía muy calientes los pies, que le estaban quemando y que no aguantaba las ampollas. En ese partido hubo 2 momentos de rehidratación, ahí veo que llegan algunos a echarse el agua en los pies. A los 5 minutos me pidió su cambio“, explicó el director técnico.

La respuesta de Dos Santos

Horas después de que se viralizara el video de Miguel Herrera, Dos Santos publicó su versión en redes sociales. A través de una fotografía de aquel partido contra Holanda, el jugador aclaró que él no pidió salir de la cancha.

“En toda historia siempre hay dos versiones. Quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento, cosas que no ocurrieron, yo hubiera dado todo para estar los 90 minutos con mi selección“, redactó.

La publicación fue respaldada por otros compañeros y seleccionados nacionales como Guillermo Ochoa, quien reposteó el tweet de Gio.