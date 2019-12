¿Regalo de Navidad? Jonathan Dos Santos confesó que ‘Gio’ le insiste en fichar con el América

Pese a que aún tienen un par de partidos pendientes, este fichaje no les vendría mal. Jonathan Dos Santos ha declarado abiertamente que sueña con jugar en el América junto a Giovani y ahora en la cena de Navidad de las Águilas confesó que su hermano le ha insistido en firmar con su equipo, pues cumplirían su ‘promesa’ de volver a compartir cancha.

De acuerdo a declaraciones rescatadas del diario ‘Récord’, Jonathan Dos Santos habló en la fiesta navideña del América, donde reveló que Giovani sigue insistiendo en que se convierta en jugador de las Águilas. No le parece mala idea, se siente cómodo en el club pero es algo que debe analizar.

“Me habla maravillas del América y de su gente, obviamente me dice ‘vente conmigo, vente’, pero él ya sabe que tengo contrato con el Galaxy. Tengo mucho que pensar”, mencionó Jonathan Dos Santos.

Aunado con esto, Jonathan parece que le agarró mucho carillo a Los Ángeles y al LA Galaxy, pues sabe que quiere retirarse en su actual club. Reconoce que jugar en el América sería un sueño pero de momento el cambio de aires no está en sus planes.

“Estoy feliz allá, como he dicho si fuera por mí, me retiraría en el Galaxy, la gente me quiere muchísimo, estoy feliz con la ciudad y Gio está feliz acá, si fuera por él se quedaría aquí”, mencionó Jonathan Dos Santos.

Por último, el menor de los Dos Santos le mandó sus mejores deseos al América en la final ante Rayados, pues sabe que no será nada fácil pero salir con otro título es muy posible, por lo que apoyará de cerca a Giovani y espera lo mejor para las Águilas.

“El deseo de Navidad de la familia es obviamente que gane el América, que queden campeones, es lo más cercano que queremos. Deseo eso, lo tengo en mi corazón, saben que el América es el equipo de mis sueños, a parte ahora está mi hermano y lo voy a apoyar el domingo. El hecho de estar con mi hermano apoyando, antes de una Final, ver al equipo, estar con toda la familia, les va a dar fuerza para la final”, sentenció Jonathan Dos Santos.

América y Rayados se medirán en la ida el próximo jueves 26 de diciembre en el Estadio BBVA en punto de las 20:36; la vuelta será en el Estadio Azteca el domingo 29 a las 20:00. ¿Quién es su favorito?