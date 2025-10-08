Lo que necesitas saber: Del 2021 hasta el 2024, Tadej Pogačar ha ganado el Giro de Lombardía.

Isaac del Toro está listo para su siguiente competencia, está vez le toca participar en el Giro de Lombardia. Una nueva oportunidad para demostrar ese gran talento y la capacidad que ha desarrollado durante los últimos meses.

La ruta pasará por varias regiones de Italia, incluido un desnivel de 4,400 metros. Aunque sin duda, una de las zonas claves del recorrido serán los ascensos en el Madonna del Ghisallo, el Passo della Crocetta y el Passo di Ganda.

Ruta y dónde ver el Giro de Lombardia 2025

El Giro de Lombardia del 2025 es el sábado 11 de octubre y la transmisión estará disponible en el canal de Youtube de Claro Sports, así que no hay pretexto para no verlo.

Ruta del Giro de Lombardía 2025

Salida: Orilla del Lago de Como

Ghisallo

Roncola

Berbenno

Passo della Crocetta Dossena

Zambla Alta

Passo di Ganda

Meta: Bergamo

La salida se ubica en la orilla del Lago de Como, mientras que, la salida estará en Bérgamo. Isaac del Toro y el resto de los competidores tendrán que recorrer un total de 238 kilómetros.

Competencia Fecha Transmisión Giro de Lombardía Sábado 11 de octubre Claro Sports

(Canal de Youtube)

Una de las partes más complicadas de la ruta será el strappo de Colle Aperto, ubicado a solo 3 kilómetros de la meta, una pequeña cuesta con una pendiente lo suficientemente desafiante para poner a prueba la resistencia de los ciclistas.

Tadej Pogačar ha ganado los últimos cuatro Giro de Lombardia, desde el 2021 hasta el 2024, por lo que Isaac Del Toro podría romper con el dominio del esloveno.