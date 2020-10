No es una sorpresa para nadie el que Antoine Griezmann esté pasando por una etapa un tanto ‘gris’ en su carrera (pese al gol que hizo en un partido amistoso) y es que adaptarse al FC Barcelona no ha sido nada fácil, hecho que le ha traído un sinfín de críticas. Olivier Giroud, amigo del ‘Principito’, salió en defensa de su compatriota y sabe que él es el futuro del equipo.

Griezmann llegó al Barcelona como uno de los mayores bombazos y es que al ser la estrella del Atlético de Madrid, se esperaba que revolucionara el ataque de los ‘Culés’, hecho que hasta este día, no se ha cumplido como se esperaba. Por ello Giroud salió en defensa de su compatriota y esto fue lo que dijo.

Giroud confía en que Griezmann es el futuro del Barcelona

En entrevista con ‘RMC’, Olivier Giroud fue cuestionado sobre muchos temas pero uno de los más interesantes fue este que involucra a Antoine Griezmann y es que como ya se dijo, los fans piensan que ‘ha quedado a deber‘, por lo que lo han criticado en varias ocasiones. Al jugador del Chelsea no le preocupa tanto esto, pues confía en que aunque es un reto difícil, logrará dar muy buenos partidos.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

“Puede llevar más tiempo de lo habitual, pero estoy seguro de que lo logrará. No me preocupo por él, hay mucho talento en este equipo. Sólo hay que encontrar la fórmula mágica. Es un gran desafío pero él es capaz de afrontarlo. También es el futuro de este club porque Messi no será eterno”, confesó Olivier Giroud.

🔔 Emission exceptionnelle aujourd’hui. 💥 Olivier Giroud sera avec nous pour une longue et complète interview !

On fera aussi un large retour sur les dernières heures du mercato. ⏱ Rendez-vous à 18h pour une émission XXL #TopOfTheFoot pic.twitter.com/ozCH7U0awY — Top of the Foot (@topofthefoot) October 6, 2020

Giroud sabe que Griezmann escogió un camino complicado al jugar en el Barcelona, pues es un club de gran exigencia, mucho compromiso y donde Messi juega en una posición similar, por lo que su adaptación ha sido tardía pero no por ello pueden considerarlo como un ‘fracaso’.

“Está claro que no eligió el camino fácil fichando por un club tan grande como el Barça. Eso es una progresión en su carrera, ¿alguien lo puede negar? Lo entiendo perfectamente. Pero por supuesto, la adaptación no es fácil, especialmente cuando juegas al lado de un jugador enorme como Messi y juegas un poco en la misma posición que él”, sentenció Giroud.

Antoine Griezmann juega desde la temporada pasada en el FC Barcelona y ha tenido buenos partidos aunque sus números no se equiparan a lo hecho en el Atlético de Madrid. Suma en total 51 partidos disputados y sólo 15 goles. La afición sigue confiando en él pero los resultados deben acompañarlo.