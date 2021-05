Mexican power! Giuliana Olmos, campeona del WTA de Roma junto a Sharon Fichman

¡Buenas noticias para el tenis mexicano! Giuliana Olmos y la canadiense Sharon Fichman conquistaron el título del WTA de Roma al imponerse a Mladenovic y Vondrousova en un juego cardiaco que se alargó hasta dos tie breaks.

El marcador terminó 4-6, 7-5 y 10-5 a favor de la mexicana y su pareja, que hoy mismo avanzaron al partido definitivo del torneo. En el camino dejaron a las japonesas Ena Shibahara y Shuko Aoyama.

Antes, enfrentaron a la sensación juvenil de Estados Unidos Cori Coco Gauff, que estuvo junto a la rusa Veronika Kudermetova. Asimismo, a la pareja conformada por Jessica Pegula y Bethanie Mattek-Sands.

Este es el tercer título en la carrera de Giuliana Olmos. En junio de 2019 conquistó el torneo de Nottingham junto a la estadounidense Desirae Krawczyk, Posteriormente, lo hizo en casa, en el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco de 2020 con la misma pareja.

Esta vez, el juego en Roma duró una hora y 35 minutos, pero no fue un juego más. Independientemente del trofeo conseguido, este reafirmó a la sonorense como una de las mejores tenistas en dobles de la temporada 2021 de la WTA.

Victory in The Eternal City for 🇨🇦 @sharon_fichman and 🇲🇽 @guguolmos!

The alternate entrants defeat Mladenovic and Vondrousova in the breaker to take the doubles title! 🏆 pic.twitter.com/8c8NpJ8p7N

— wta (@WTA) May 16, 2021