Gobierno británico mantendrá el apoyo a los niños vulnerables gracias a la carta de Rashford

Marcus Rashford logró algo que parecía ser imposible. Recientemente el delantero del Manchester United escribió una carta donde pedía al gobierno británico no retirar los apoyos de comida gratis para los niños durante el verano, mismos que serían retirados por los recortes que planeaban tras la cuarentena pero ahora el parlamento de Inglaterra anunció que seguirán vigentes, no se retirarán y miles de pequeños agradecen este gesto del jugador inglés. ¡Bravo!

El gobierno británico planea una serie de recortes para tratar de ‘estabilizar’ su economía tras todo el caos que hubo por la pandemia del coronavirus. Lamentablemente el apoyo de comida gratis a los niños en Inglaterra era uno de los programas que ya no le veían futuro en este país pero Marcus Rashford se movilizó, hizo una petición emotiva, contó algunas anécdotas que él vivió y horas después, este problema habría tenido solución.

De acuerdo con información de ‘Sky Sports’, el gobierno británico ya anunció que el apoyo a los niños vulnerables continuará. Este será dado gracias a un fondo de apoyo de 120 millones de euros, por lo que durante todas las vacaciones de verano los niños obtendrán estos cupones para tener alimentos.

BREAKING: The government is extending its free school meal voucher scheme through a £120m Summer Food Fund, Downing Street said, following a campaign by @MarcusRashford

Cada niño que califica para estar dentro de este programa recibirá un cupón semanal de 15 euros, mismo que percibirán durante 6 semanas que duran las vacaciones de verano en Inglaterra. El gobierno británico valoró mucho la iniciativa de Marcus Rashford y llamó a este nuevo programa “Fondo de Alimentos de Verano Covid”.

El portavoz de Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, habló sobre lo que implica la contribución de Marcus Rashford en pro de los más necesitados, donde aplaudió la iniciativa que tuvo al ver por los niños y agradece que haya personas como él viendo por el bien común.

“Entendemos que los niños y los padres enfrentan situaciones sin precedentes. La contribución de Rashford al debate sobre la pobreza y el respeto, utilizando su perfil como deportista líder para resaltar cuestiones importantes, es de aplaudir. Hizo un cambio muy grande“, comentó el portavoz del primer ministro.

De igual forma Marcus Rashford se quedó sin palabras al enterarse de esta noticia y es que en Twitter comentó que “Ni siquiera sé qué decir. Solo mira lo que podemos hacer cuando nos unimos, ESTO es Inglaterra en 2020“.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020