¡Gran domingo para el ‘Machín’! Revive el gol de Edson Álvarez en el Ajax vs Vitesse

¡Factor mexa! Como ya es costumbre, Edson Álvarez arrancó como titular en una nueva jornada de la Eredivisie, esta vez en el Ajax vs Vitesse. Y más allá de ser pieza importante para su equipo, el multifacético jugador mexicano fue factor directo en el marcador.

El ‘Machín’ consiguió su tercera anotación en la Liga de los Países Bajos e incrementó la ventaja que la escuadra de Ámsterdam obtuvo desde los primeros minutos de juego. Además, encabezó la jugada que significó el 3-0 con un disparo potente que parecía un golazo. Por ahora, el encuentro ya está 4-0 a favor del Ajax.

La primera parte del encuentro tuvo un dominio aplastante del Ajax. Edson Álvarez y compañía mantuvieron la posesión de balón prácticamente durante los 45 minutos, con un 75 por ciento a su favor y el 25 restante para el Vittese.

Antony Matheus dos Santos reflejó la situación desde el minuto 5 y el segundo tanto un poco más. Álvarez se hizo presente en una jugada a balón parado que también generó polémica: el mexicano empujó el balón con la cabeza y su posición parecía offside, así que apareció el VAR.

Una vez que los silbantes revisaron lo sucedido, el central Danny Makkelie dio por válida la anotación.

Y porque uno no es suficiente, Edson Álvarez buscó su segundo gol del partido ante el Vittesse en la recta final del primer tiempo. El mediocampista sacó un potente disparo de larga distancia que se estrelló en el poste; afortunadamente para el Ajax, el esférico volvió a la ubicación de Ryan Gravenberch para firmar el 3-0.

First Eredivisie goal of the season for Ryan Gravenberch (2002).

Plenty of clubs continue to be linked with Ajax’s teenage Netherlands international, but the midfielder looks set to stay in Amsterdam this season.#NXGN pic.twitter.com/PMs8v462zm

— Tom Maston (@TomMaston) August 29, 2021