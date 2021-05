¡Sigue on fire! Revive el gol de ‘Chicharito’ Hernández en el Clásico del Tráfico

¡Uno más! Javier Chicharito Hernández alargó su buen momento en la MLS con el LA Galaxy al aportar gol en el Clásico del Tráfico, ante el LAFC. Luego de meses muy complicados, parece que por fin sale el sol para el delantero mexicano, quien ya suma seis goles en cuatro juegos.

La escasa contundencia, una lesión, la pérdida de su abuelo y algunos problemas familiares, generaron una crisis en el desempeño del atacante. Sin embargo, todo indica que esto quedó atrás y el duro trabajo que realizó previo al inicio de la temporada ya rinde frutos.

Al disputar el Clásico del Tráfico, Hernández alargó su lista de clásicos y derbis: desde que militó en Chivas, hasta su etapa por los clubes más importantes del mundo como Manchester United y Real Madrid, ha disputado gran cantidad de los partidos más emblemáticos de la historia.

Por si fuera poco, este duelo tuvo una dosis extra de emoción por el rival y una de sus figuras: Carlos Vela. En un principio, la participación del jugador del LAFC estuvo en duda por una lesión, hizo pruebas previo al partido, y el cuerpo médico y técnico del equipo angelino decidió dejarlo fuera del encuentro.

La anotación de Chicharito Hernández en el Clásico del Tráfico cayó al minuto 10 tras la recuperación inmediato del Galaxy en terreno del LAFC. El mexicano recibió en el área y definió con la pierna derecha con un disparo cruzado.

Number 6️⃣ on the year for @CH14_ ✨ pic.twitter.com/SuO4FtxWsm

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 9, 2021