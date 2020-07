El tridente del Barcelona (Griezmann, Messi y Suárez) termina con el sueño del Espanyol

Barcelona se aferra a un esperanza por el título de liga, luego de vencer al Espanyol, que consumó su descenso matemático en el derbi catalán. El conjunto Periquito se quedó sin opciones de salvación en el Camp Nou, y en el último lugar de la tabla general.

El Barça llegó a 76 unidades

, una menos que el Real Madrid, del que espera un tropiezo para mantener vivas las ilusiones, aunque independiente de ello, los blaugranas lucen más armonía en el equipo y muestra de ello el gol en el que se lucieron Antoine Griezmann, Lionel Messi y Luis Suárez.

El Espanyol fue un equipo incómodo para el Barcelona, como de costumbre, pues optó por un esquema defensivo, lo que provocó un juego sin tantas opciones claras a lo largo del primer tiempo, que terminó sin goles.

Las emociones llegar en el complemento. Para tratar de romper la barrera defensiva de los Periquitos, Quique Setién mandó a la cancha a Ansu Fati, pero el juvenil del Barcelona sólo disputó seis minutos, pues fue expulsado a los 51 minutos.

No le duró mucho la ventaja numérica al Espanyol, ya que tres minutos después los dos equipos tenían 10 hombres en la cancha, por la expulsión de Pol Lozano. En ambas jugadas, se analizaron las acciones en el VAR.

Las expulsiones provocaron espacios y el Barça los aprovechó al 55’, con el gol de Luis Suárez, quien firmó la combinación del tridente. Griezmann recibió en el área y con la marca encima habilitó a Lionel Messi con un taconazo, y el argentino sirvió para que el uruguayo sólo tuviera que mandar la bola al fondo del arco.

#BARESP

1-0

Luis Suarez

Follow me for more updates pic.twitter.com/Ew8SMcHp66

— Live Soccer Goals (@LiveSoccerGoal1) July 8, 2020