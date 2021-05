Adiós al gol de visitante: Los cambios que sufrirá la Liga MX el próximo año

¿Por fin se hará justicia? Aunque todavía no termina el Guardianes 2021 de la Liga MX, los directivos del organismo y de los clubes acordaron una serie de cambios que entrarán en vigor a partir de la temporada 2021/22.

Con el arranque del próximo torneo veremos ciertas modificaciones en Fase Regular, Liguilla y hasta protocolos de salud. Una de las más llamativas es la eliminación del famoso gol de visitante, que provocará escenarios diferentes en cuartos de final y semifinales.

De acuerdo con lo acordado en la Asamblea Ordinaria, el presidente Mikel Arriola dio a conocer que el criterio principal en la Fiesta Grande será la posición en la tabla general. Es decir, los primeros 4 tendrán mayor posibilidad de avanzar si sus series terminan en empate.

“Buscar la justicia deportiva. En este sentido el lugar en la tabla es algo que debe de privilegiarse antes que el gol de visitante, esa fue la valoración. La posición será el primer criterio de desempate“, declaró Arriola.

Un ejemplo de esta situación es el América vs Pachuca del presente torneo. El global quedó empatado a 5 goles, pero los Tuzos avanzaron por haber marcado en dos ocasiones en el Estadio Azteca, mientras las Águilas solo lo hicieron una vez en el Hidalgo.

Innovación en el protocolo de conmociones

Los choques de cabezas son un tema que genera controversia constantemente, pues hasta ahora no existían criterios que permitieran hacer modificaciones extra si el jugador involucrado no podía continuar en el partido y ya estaban agotadas.

De ahora en adelante, los cambios en la Liga MX permitirán que los equipos realicen 2 ajustes extra, siempre y cuando se considere que el futbolista en cuestión no puede seguir. Para esto, habrá un médico que no forme parte de los cuerpos técnicos y tendrá la responsabilidad de dar el visto bueno.

“Necesariamente tiene que haber un médico imparcial en cada partido. A partir de que exista un choque de cabezas, él es el perito para determinar si hay conmoción y si aplican los cambios para las sustituciones“, explicó el presidente de la Liga.

Otro aspecto importante será la reducción de futbolistas extranjeros en cada plante. De ahora en adelante, los clubes podrán registrar 10 en lugar de 11 jugadores no nacidos en México y se reforzarán las fuerzas básicas a través del registro de 800 jugadores en categorías Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14.