Ya se nos fueron casi 12 jornadas del torneo Guardianes 2020, y decimos casi porque hay partidos pendientes por el coronavirus, de modo que esta fin de semana se disputaron ocho partidos, de los cuales dos fueron clásicos: el regio y joven, los cuales dejaron mucho que desear.

A lo largo del fin de semana se marcaron apenas 16 goles, una cifra muy pobre, pero esa ha sido la tónica de este torneo en el que califican 12 equipos a los playoffs, repechaje, preliguilla o como usted guste llamarle.

Los clásicos no rifan

La jornada 12 se había destacado por el hecho de tener dos clásicos, que se suponen darían espectáculo, pero como que los clásicos ya no son negocio. Aunque Tigres marcó dos goles, el duelo contra Monterrey estuvo flojón, en gran parte porque los felinos se echaron para tras después de conseguir su primer gol.

En tanto, el clásico joven tuvo equipos que intentaron por todos lados, pero apenas hubo jugadas de peligro y faltaron los goles.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

El golazo de Cabrera

David Cabrera regresó a Ciudad Universitaria, de donde surgió como jugador y donde estuvo durante más de una década y para mal de los aficionados de Pumas, el mediocampista se hizo destacar con un golazo de tiro libre, el cual no festejó precisamente por su pasado auriazul.

Ver en YouTube

El mejor juego

Se habló mucho del clásico regio y que si era mejor que el clásico nacional hasta que Rafa Puente puso todo en orden, y después el clásico joven, en el que no se marcaron goles.

Pero el juego que menospreciamos fue el que se llevó las palmas, estamos hablando del Puebla-Querétaro. Los dos conjuntos están un mal momento y no ganan, y siguen sin ganar, pero nos regalaron seis goles en 90 minutos, remontadas y drama, que tanto le hace falta a nuestro futbol.

Ver en YouTube

La cura contra el insomnio

La jornada 12 arrancó desde el jueves, por si no te enteraste, pero si no viste este partido no te perdiste de nada, ya que Pachuca y Toluca empataron sin goles. Este fue el séptimo partido en el torneo que termina 0-0 y el segundo en el que se ven involucrados los Tuzos.

El octavo empate sin goles de la temporada llegó gracias al clásico joven, que tuvo intensidad, pero no hubo daños en los arcos. Además, el clásico entre América y Cruz Azul hizo realidad que por segunda ocasión una jornada termine con dos empates sin goles, el primer sucedió en la quinta fecha, en la cual Mazatlán-Pumas y Atlas-Santos aburrieron con un par de 0-0.