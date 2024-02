Lo que necesitas saber: Jaden Philogene es uno de los grandes prospectos del Hull City para esta temporada

La Championship es lo que viene siendo la segunda división inglesa y aunque se podría pensar en que hay menos talento, no es así y Jaden Philogene del Hull City es prueba de ello.

Jaden Philogene es un extremo que está en el Hull gracias a un préstamo del Aston Villa y rompió el internet con un golazo de proporciones épicas, digno de Premio Puskas.

Desafortunadamente para él, su golazo no podrá competir para el Premio Puskas o reglamentariamente no debería ser considerado como uno de los mejores goles del año… ¡Bad Luck, Jaden Philogene!

Jaden Philogene se quedará con las ganas de celebrar su golazo – Foto: Getty Images

Jaden Philogene, rabona y caño para un no gol increíble

No negamos que el inglés de 22 años tenga un talentazo, pero difícilmente repita una jugada tan espectacular como la que se mandó ante el Roterham en la Championship.

Para empezar, su posición natural es por la banda izquierda y la jugada fue por la derecha. Después, le hizo un cañito y un recorte maravilloso a Oliver Rathbone… finalizó de rabona.

El balón se fue directo a la portería, Viktor Johansson -arquero- no le quedó de otra que ir a recoger el balón al fondo de la red porque fue un golazo de antología de Jaden Philogene.

Seguramente el juvenil inglés hasta se lo dedicó a su pareja en San Valentín porque es uno de esos goles que si lo intentas otra vez, no te sale nunca; solo que no esperaba que el gol no se lo acreditaron a él.

¿Por qué no fue gol del jugador del Hull City?

Aunque el cañito, el recorte y la impresionante rabona se la aventó Jaden Philogene; el gol en los registros del partido no fue de él, sino que se lo dieron a alguien más.

Tanto el árbitro Leigh Doughty, como el reporte oficial del partido le dan a Cameron Humphreys el autogol… turbo mega chale. Adiós al Premio Puskas por ser un gol en propia puerta.

Y tienen toda la razón, porque en una imagen del video sí se ve que Cameron desvía el balón y le cambia el curso con dirección a portería, por lo que Jaden Philogene se quedará con las ganas de celebrar ese golazo.

El inglés y la jugada del golazo de rabona – Foto: Getty Images

¿Cuáles son los criterios para ganar un Premio Puskas?

Recordemos que este trofeo se le otorga al mejor gol del año y es vía votación, porque los fans se meten a la página de la FIFA para elegir al que consideran mejor anotación.

Antes de que sean contendientes al Premio Puskas deben de cumplir los siguientes requisitos:

El estético (criterios subjetivos: disparo lejano, acción colectiva, gol acrobático, etc)

La importancia del partido (criterio objetivo: por orden decreciente, selecciones nacionales absolutas, torneos continentales y campeonatos de primera división)

La ausencia del factor suerte o de un error cometido por el otro equipo que haya facilitado la consecución del gol

El juego limpio: el jugador no debe haberse comportado mal durante el partido o haber sido declarado culpable de dopaje, por ejemplo

Bajo estos criterios, el no gol de Jaden Philogene cumple con absolutamente todos, lo único malo es que no fue de él, sino de Cameron Humphreys y así nos perdemos de un gran candidato en este 2024.

Mohamed Salah y el premio Puskas que ganó – Foto: Getty Images

Te puede interesar