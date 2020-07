¡Dos al ángulo! Los golazos de Keita y Alexander-Arnold frente al Chelsea

Si bien el récord de puntos en la Premier League ya es una batalla perdida, Liverpool consintió a sus aficionados con un par de golazos en el duelo frente al Chelsea en la penúltima jornada de la liga.

Los Reds aspiran a un máximo de 99 unidades, por lo que el récord del Manchester City está a salvo, sin embargo, el campeón de la Premier volvió a dar muestra de su potencial y calidad.

El primero corrió a cargo de Naby Keita, a los 23 minutos, tras una presión alta a la defensa del Chelsea, que permitió la recuperación del balón en tres cuartos de cancha, de modo que Keita encontró el balón y el espacio suficiente para marcar fuera del área al ángulo.

Trent Alexander-Arnold le compitió a la definición de Keita a los 38 minutos con el segundo tanto prácticamente desde la misma zona, aunque mediante un tiro libre, pero el resultado fue el mismo: balón al ángulo izquierdo del portero.

Antes del descanso, Georginio Wijnaldum aumentó la diferencia, aunque Oliver Giroud acercó a los Blues.

Olivier Giroud gets a goal back before half-time for Chelsea.

3-1… 45 minutes to go. pic.twitter.com/nSf94ZCkcC

— LDN (@LDNFootbalI) July 22, 2020