“The Last Dance”, básicamente eso es lo que se vivió en el Estadio King Fahd en Arabia Saudita cuando juntaron por última vez a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un campo de futbol.

Posiblemente un lujo que sólo los árabes y su poder económico se pueden dar, pero que los fans de todo el mundo lo agradecemos. Muy seguramente, sea el último encuentro de Messi y CR7 en un partido.

Ambos se ve complicado que puedan llegar a su sexto Mundial, ya juegan en continentes diferentes y en Mundial de Clubes existe la posibilidad, pero es bastante remota.

Foto: Especial

Y la verdad es que todo fue una fiesta del futbol, el PSG estrenando camiseta para este encuentro enfrentaba a las estrellas en conjunto del Al-Nassr y Al-Hilal, dos de los equipos más fuertes.

Cristiano Ronaldo, que ni ha debutado oficialmente con el Al-Nassr, fue el capitán de su equipo. Prácticamente, muchas risas, mucho abrazos y mucho apapacho gacho.

Foto: Reuters

Los goles del PSG vs Al-Nassr/Al-Hilal

3 minutos le bastaron a Messi: PSG 1-0 Al-Nassr/Al-Hilal

Les decimos que fue una pachanga de proporciones épicas, muchas fotos de los conjuntos, de la salida de los equipos, de todos saludándose y el partido, comenzó de manera muy lenta.

Por lo menos para el combinado del Al-Nassr/Al-Hilal, que a penas estaban ubicándose en los primeros minutos y que los sorprende el PSG con tremendo golazo.

La banda izquierda es una de las más usadas por el PSG, porque Mbappé regularmente esta en ese sector y estaban moviendo el balón, hasta que vieron el movimiento de Messi al espacio en el área.

Bombearon el balón y le quedó botando a Messi, que definió cruzado en el aire para vencer Al Owais y hacer el primero del partido.

Leo Messi’s GOAL! ???



Neymar with the assist! ???pic.twitter.com/HJbYAvwIGh — PSG Report (@PSG_Report) January 19, 2023

Después, no podía ser de otra manera, el empate de las estrellas de Arabia Saudita tenía que llegar de los pies de Cristiano Ronaldo y desde los 11 pasos, metió su penal venciendo a Keylor Navas.

Tras el empate, el PSG volvió a encontrar la ventaja tras un centro de Kylian Mbappé y un desmarque de crack por parte de Marquinhos, que sólo movió la pelota para mandarla al fondo de la red.

Marquinhos’s GOAL ??©️



Mbappé with the assist! ???pic.twitter.com/bHSw6gFEJx — PSG Report (@PSG_Report) January 19, 2023

Neymar tuvo la oportunidad de separar al PSG, pero falló su penal y como dicen en el futbol, las que no haces, te las hacen, unos minutos más tarde Cristiano Ronaldo metió un cabezazo que se fue al poste y Sergio Ramos cometió un osote al no darle al balón y en el rechace, CR7 no fallaría.