Los rumores sobre la virtual salida de Lionel Messi del Barcelona siguen creciendo. Uno de los posibles destinos del astro argentino es el Manchester City, club que lo reuniría con Pep Guardiola pero Gonzalo Higuaín, compatriota del ’10’, le ha aconsejado no ir a la Premier League, pues en esta liga los árbitros no marcan como deberían y seguramente ‘lo molerán a patadas’. Eto’o también intentó que Messi no salga del Barcelona.

En entrevista con ‘Fox Sports‘, Gonzalo Higuaín habló un poco del panorama actual que vive Lionel Messi, donde sabe que jugar en la Premier League es una posibilidad pero para el aún jugador de la Juventus no es una opción tan recomendable, pues él ya estuvo ahí y la realidad es que se fue insatisfecho por cómo le pegaban en cada encuentro.

“Yo sufrí mucho la liga inglesa. No logré adaptarme en seis meses. No tiene nada que ver con la Liga española. Los defensas te ‘muelen’ a patadas y no pitan como en España: pegan de lo lindo y son agresivos”, comentó Gonzalo Higuaín.

Cabe destacar que Gonzalo Higuaín jugó en el Chelsea por 6 meses antes de llegar a la Juventus. Fue cedido un tiempo, como ya lo dijo, no se adaptó a la Premier League y parece que esa mala experiencia lo ha orillado a prevenir a Lionel Messi.

Finalmente Gonzalo Higuaín consideró que por el nivel que tiene Lionel Messi quizá se adapte fácil a una liga como lo es la Premier League. Al final del día cree que el ’10’ del Barcelona debe hacer lo que crea mejor para él, donde se sienta feliz y no hacer caso a las demás personas, pues sólo él sabe cómo se siente actualmente.

“No sé cómo podría impactarle a Leo, pero siendo un jugador de otro nivel, no creo que sufra pero es una liga muy complicada. No sé qué puede estar pensando Leo Messi. Ojalá que decida lo que él sienta que le va a hacer feliz. Digan lo que digan. Eso es lo más importante en una decisión., elegir lo que uno siente que le va a hacer feliz, no lo que al otro le va a hacer feliz“, sentenció Gonzalo Higuaín.

El panorama que vive Lionel Messi

Lionel Messi de momento tiene contrato vigente con el Barcelona hasta junio del 2021. Si el cuadro ‘Culé’ no lo renueva pronto y llegamos a enero con la misma situación, el argentino sería libre de fichar con cualquier club que él lo decida y salir como agente libre. Sería un golpe tremendo para el cuadro español pero parece que esta etapa está por culminar.