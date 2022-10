El emotivo discurso con el que Gonzalo Higuaín anunció su retiro del futbol: "Llegó el día de decir adiós"

¡Adiós vaquero! Todo en la vida tiene un comienzo, pero también un final y esa parte suele ser la más difícil. En el futbol se vive exactamente lo mismo y ahora, toca despedir a una de las figuras de Argentina en los últimos años: Gonzalo Higuaín.

Con una trayectoria larga y llena de experiencia en varios países, el ‘Pipita’ anunció su retiro de las canchas en una emotiva conferencia de prensa. Acompañado por la gente del Inter Miami, su equipO, dio un mensaje que pone la piel chinita, y explicó que solo terminará esta temporada en la MLS.

“Hoy les quiero contar mi historia. Es el momento de comunicarles una noticia que tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al futbol, una profesión que tanto me dio; me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos.

“Después de 17 años y medio de carrera como profesional, siento que el futbol me dio muchísimo. Muchas gracias a todos los que confiaron en mí, a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós“, declaró Higuaín en conferencia de prensa y antes de romper en llanto.

El atacante argentino pasó por River Plate, luego emigró al Real Madrid y vivió grandes momentos en la élite del futbol. Napoli, Juventus, Milan y Chelsea también formaron parte de la carrera profesional de Gonzalo Higuaín.

Los números del ‘Pipa’ Higuaín con la Selección de Argentina y sus clubes

Si juntamos todos los partidos de Gonzalo Higuaín a nivel de clubes y selección, tenemos que hablar de más de 700 partidos jugados y más de 300 goles. Se trata del quinto máximo goleador de la Albiceleste, con 31 anotaciones en 75 partidos disputados.

En cuanto a los clubes, el ‘Pipita’ dejó huella por todas partes. Actualmente milita con el Inter de Miami y registra 36 goles y 14 asistencias en 64 partidos Con la Juventus fue campeón de la Serie A, de la Copa Italia e incluso llegó a una final de Champions League.

¿Y qué decir del Real Madrid? La institución que es un sueño para prácticamente cualquier futbolista lo recibió hasta ganar 3 títulos de Liga, uno de Copa del Rey y dos Supercopa de España. Como Merengue, Higuaín marcó en 121 ocasiones y dio 56 asistencias.

