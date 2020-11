Goran Pandev: La historia del campeón de 37 años que llevó a Macedonia a su primera Eurocopa

El futbol nos regala campeones y no sólo nos referimos a aquellos que ganan trofeos, sino también a quienes demuestran dentro del campo el hambre de triunfo que tienen. Esa es la historia de Goran Pandev, quien a sus 37 años de edad, llevó por primera vez a Macedonia a la Eurocopa.

Goran Pandev tiene 37 años y juega en el Genoa de la Serie A de Italia. Se podría decir que lo ha ganado todo pero el partido más importante de su vida, llegó en el ocaso de su carrera y no lo desaprovechó.

En la final de los playoffs de la EURO 2020, Pandev arrancó como titular en el partido entre Georgia y Macedonia. Fue a los 56 minutos cuando pudo hacerse presente en el marcador para hacer el gol histórico y del triunfo para su país. Por acá te lo dejamos.

El camino ha sido largo para Goran Pandev y como cualquier otra persona, ha enfrentado muchos obstáculos pero los supo superar para dejar su nombre aún más alto en la historia de su país y también en la del futbol.

El inicio del camino para Goran Pandev

En su natal Macedonia del Norte, fue donde Goran Pandev inició su carrera. El Belaskia Strumica fue donde dio sus primeros pasos como futbolista. Apenas logró disputar 18 partidos, en los que anotó siete goles y destacó para darse a conocer al mundo.

Eso le bastó para que el Inter de Milan lo fichara y así, iniciaría su camino en el futbol de Italia. Si escuchas el nombre de Goran Pandev y de inmediato piensas en la Serie A, ahí tienes la razón.

La tormenta con la Lazio

Su primer equipo en Italia fue el Inter de Milan pero el primero en el que jugó, fue la Spezia Calcio. ¿Cómo? Sí, el equipo del Giuseppe Meazza se lo llevó en 2001 pero no pudo disputar ningún partido con ellos, así que fue cedido al otro club ya mencionado.

Con la Spezia marcó cuatro goles en 22 partidos y después pasó también a préstamo al Ancona. En ese equipo tan modesto, disputó 20 encuentros pero sólo marcó una anotación.

Sin oportunidad en el Inter, la Lazio lo rescató… o eso pensaba Goran Pandev. En el equipo de Roma estuvo durante cinco años, pero no todo fue alegría para él. Marcó 64 goles en 189 partidos, ganó la Coppa Italia y también la Supercopa de Italia pero eso no fue todo lo bueno.

El paso de Goran Pandev como goleador, será recordado por mucho tiempo. En ese entonces se convirtió en el séptimo máximo anotador de la Lazio y ante ello, el originario de Macedonia pidió un aumento de sueldo acorde a su rendimiento pero la directiva se lo negó.

No pudo salir del equipo porque la Lazio pedía 20 millones de euros y no fue posible para ningún otro club hacerse de sus servicios. Así es como pasaría un año y medio sin disputar un solo partido. Lo separaron del equipo y no volvió a presentarse con su playera.

De regreso al Inter… y el único título de Serie A

Un año y medio sin jugar es mucho. La carrera de Goran Pandev se tambaleaba pero el primer equipo que confió en él en Italia, volvió a hacerlo. El Inter anunció su fichaje en 2010 pero sólo estuvo un año donde anotó ocho goles en 70 partidos disputados. Mismo que le bastó para coronarse campeón de la Serie A, la Coppa Italia y la Supercopa de Italia.

Pasó al Napoli por los próximos tres años, donde encontró un poco de regularidad que le hacía falta. En San Paolo disputó 124 partidos, en los que anotó 22 goles. Su primera separación del futbol italiano llegó en 2014. Pasó al Galatasaray sin pena ni gloria, jugando 17 encuentros y marcó siete anotaciones.

En Genoa encontró su lugar

A partir de 2015, Goran Pandev juega con el Genoa. En total ha disputado 134 goles y aunque se ha hecho presente en las redes 25 ocasiones, da la sensación de que por fin encontró su lugar.

Tan es así que se mantuvo regular con Macedonia desde el inicio de la clasificación rumbo a la EURO 2020. Ahora, cuando esté por cumplir 38 años, iniciará otra historia que buscará que sea igual de dorada que las otras.