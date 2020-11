El accidente de Grosjean, Stroll quedó de cabeza y ‘Checo’ Pérez no terminó: Lo que nos dejó el Gran Premio de Baréin

El Gran Premio de Baréin acaba de culminar y vaya que vivimos momentos de auténtica tensión. Recién iniciaba la competencia, Romain Grosjean chocó y su monoplaza se incendió de inmediato; afortunadamente pudo salir caminado, fue atendido por los médicos y todo parece estar estable.

Fuera del momento trágico, vivimos otros grandes momentos dentro de este Gran Premio de Baréin, pues ‘Checo’ Pérez (quien podría cambiar de escudería para la próxima temporada) dio una gran exhibición, Lewis Hamilton se apoderó de la cima del podio, hubo protestas contra el racismo y mucho más.

Tal y como hemos visto desde hace meses, los pilotos de la Fórmula 1 se han unido para protestar en contra del racismo, lucha que seguirá por un buen tiempo hasta que se logre una verdadera diferencia.

Los pilotos utilizaron camisetas con mensajes, algunos se arrodillaron, posaron para la foto oficial y así iniciaría el Gran Premio de Baréin.

El Gran Premio de Baréin recién estaba comenzando cuando se dio este hecho que pudo terminar muy mal. Se dio el banderazo de salida y los pilotos se fueron con todo por alcanzar una buena posición.

En una de las primeras curvas se ve como un par de monoplazas van sacando chispas, producto de un supuesto impacto pero Grosjean, piloto de Haas, fue el más afectado, pues se salió de la pista, se impactó y su monoplaza se incendió de inmediato.

El equipo de Haas anunció que Grosjean se encuentra estable, fuera de peligro aunque con algunas quemaduras en sus manos y tobillos. Ya está recibiendo atención médica, se espera que pronto haya un nuevo parte médico pero lo que sí hay que resaltar fue la ayuda inmediata y la atención que recibió.

STEINER: “Romain is doing okay, I don’t want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he’s shaken… I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary”#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/lWbZd17ynw

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020