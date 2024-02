¿Hay algo mejor que despertar y ver el inicio de la temporada de Fórmula 1? La respuesta es sí, y es que el Gran Premio de México se puso la del Puebla para que puedas ver el inicio de la temporada de Fórmula 1 con un kit especial y así acompañar a Chequito bebé en el Gran Premio de Bahrein, así que atentos a las instrucciones de esta dinámica, pero de una vez apela a tu creatividad porque esto se va a definir en un duelo de memes.

Quizá hayas visto en las redes sociales del Gran Premio de México una dinámica para ganarte un kit especial, el cual consiste en una caja de cereal de Fórmula 1, un tazón y un cucharón. Pues resulta que la organización nos hizo llegar nos kits para regalarlos con nuestros usuarios. ¡Que se escuchen esos aplausos para el GP de México!

Gran Premio de México

¿Cómo me puedo ganar un kit especial del Gran Premio de México?

La dinámica para ganarte uno de estos kits es sencilla. Primero debes contestar correctamenteeste quiz (toma captura de pantalla de tu calificación perfecta) sobre el Gran Premio de México y como sabemos que tenemos muchos expertos necesitamos un criterio de desempate, y ese será tu creatividad para armar un meme sobre el inicio de la temporada de Fórmula 1. Los memes más creativos y divertidos se llevarán uno de estos kits.

Para adjuntar tu calificación perfecta en el quiz y tu meme tendrás dos vías. La primera es a través del link que te dejaremos a partir del martes 27 de febrero en la cuenta de Sopitas Deportes en Instagram. En ese link podrás adjuntar tu calificación perfecta y tu meme, además encontrarás campos en los cuales te pediremos datos para contactarte vía mail en caso de que seas ganadora o ganador.

Gran Premio de México kits

¿Qué pasa si me tardo más con mi meme? En ese caso tendrás una segunda ventana a través de nuestro Newsletter del miércoles 28 de febrero, en el cual encontrarás una liga donde podrás adjuntar tu calificación perfecta en el quiz sobre el Gran Premio de México y tu meme. Si no estás suscrito a nuestro newsletter, te puedes suscribir hacer aquí merengues.

Ojo con tus memes

Sólo se tomarán en cuenta aquellos memes que no contengan lenguaje o imágenes ofensivas.



Los memes ganadores serán compartidos en nuestras redes sociales, así como en Desde el Paddock, nuestro micrositio sobre automovilismo.

IMPORTANTE

-Esta dinámica es sólo para la Ciudad de México y área metropolitana

– Deberán seguir a SopitasDeportes en sus redes sociales (Facebook e Instagram). De no hacerlo quedarán descalificados automáticamente.

– Los ganadores serán los primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Esta dinámica comienza el 26 de febrero y termina el 28 de febrero de 2024.

– El ganador o ganadora recibirá una notificación el 29 de febrero con las instrucciones para recoger el premio (así que estén muy atentos a sus mails o cuentas de Instagram para quienes participen en radio).

– Es importante que sus cuentas de Instagram y Facebook no estén protegidas (que no sean privadas, pues), ya que debemos verificar que hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.

Te puede interesar