Gran Premio de Las Vegas: Line up, fecha, horario y dónde ver la ceremonia de apertura

Lo que necesitas saber: El Gran Premio de Las Vegas será de jueves a sábado y no de viernes a domingo como otras carreras, pero de hecho empezará desde el miércoles con la Opening Ceremony donde se presentarán Andra Day, J Balvin, Steve Aoki y más

A diferencia de otras carreras que son de viernes a domingo, el Gran Premio de Las Vegas será de miércoles a sábado. No, no fue un error nuestro, no empezará el jueves sino el miércoles con la Ceremonia de Apertura. Hablemos de la Opening Ceremony del GP de Las Vegas, pues ya tiene line up confirmado con artistas como J Balvin, Andra Day, Bishop Briggs y más.

¿Qué artistas integran el line up de la ceremonia de apertura del GP de Las Vegas?

Oh sí, será un desfile de estrellas del automovilismo y la música. El line up para la Opening Ceremony de Las Vegas estará conformado por Andra Day, Bishop Briggs, J Balvin, Journey, Keith Urban, Steve Aoki, Swedish House Mafia, Thirty Seconds to Mars y will.i.am. Además, habrá espectáculos aparte de Blue Man Group y Cirque du Soleil ¡órale!

Este es el line up para la Opening Ceremony del GP de Las Vegas

Foto: Cortesía

¿Cuándo y a qué hora será la ceremonia de apertura del GP de Las Vegas?

Será el miércoles 15 de noviembre cuando la Fórmula 1 de pie a esta innovación. Comenzará a las 19:30 hora local de Las Vegas, lo que significa que en el centro de México dará inicio a las 21:30 horas.

Los 20 pilotos de las 10 escuderías estarán presentes, además del line up antes mencionado. Quienes asistan, podrán ver chido el espéctaculo desde las gradas principales del GP de Las Vegas: Wynn Grid Club, Paddock Club, Skybox o Heineken Silver.

Fecha y horario de la opening ceremony del GP de Las Vegas / Foto: Cortesía

¿Transmitirán la Opening Ceremony del Gran Premio de Las Vegas?

En caso de que no hayas alcanzado boleto para el Gran Premio de Las Vegas (con todo y que se desplomó su precio), no hay problema. Sí habrá transmisión de la ceremonia de apertura con todo el line up y los 20 pilotos.

En México la cadena que tiene los derechos de la Fórmula 1 es Fox Sports, y aunque no han anunciado como tal la transmisión de la Opening Ceremony, es muy probable que la tengan en alguno de sus tres canales de paga o a través de Fox Sports Premium. De no ser así, descuida, la F1 transmitirá el evento en su canal de Youtube.

Algunos aspectos técnicos que son una locura para la inauguración del GP de Las Vegas

La noche inaugural del Gran Premio de Las Vegas será una cosa de locos. Al ser la “Capital Mundial del Entretenimiento” no podía ser de otra manera, pero checa nomás: la Opening Ceremony se llevará a cabo sobre siete escenarios LED móviles, además de una exhibición de iluminación con 1000 luces y 100 láseres, fuegos artificiales y un espectáculo de drones.

Todo eso estará acompañado de la mega pantalla que proyectará el logo de la Fórmula 1 hacia el cielo, sí, para que pueda ser visto incluso desde los aviones que vuelen en el cielo nocturno de Las Vegas. ¡Una locura!

Fecha y horario de la ceremonia de apertura del GP de Las Vegas / Foto: Cortesía

“Como capital mundial de los deportes y el entretenimiento, es lógico que iniciemos el Gran Premio inaugural de Las Vegas con una increíble alineación de talentos del deporte y musicales de renombre mundial”, fueron las palabras de Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas (LVCVA).

