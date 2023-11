Lo que necesitas saber: El Gran Premio de Las Vegas se celebrará del 16 - 19 de noviembre.

Cada país que la Fórmula 1 visita intenta hacer sentir como en casa a los pilotos, pero en Las Vegas se volaron la barda y llevaron la hospitalidad a otro nivel, pues hasta sexo gratis les ofrecieron, no por nada le dicen la ‘Ciudad del Pecado’.

Eso sí, no se vayan querer apuntar, ya que el burdel en cuestión aclaró que la oferta es únicamente para pilotos de la F1 y no de otra categoría, así que solo 20 personas podrían o no hacer válida la promoción.

Gran Premio de Las Vegas

Inesperada propuesta a los pilotos en Las Vegas

Y no crean que es una broma o algo así, es una oferta seria que dos trabajadoras de nombre Alice Little y Addison Gray de un burdel llamado Chicken Ranch, hicieron a los pilotos de la F1, uno de los más famosos en el área y que se encuentra dentro de los 10 condados en el que está permitida la prostitución.

“Cualquier piloto que quiera acelerar su corazón y celebrar la F1 conmigo y con Addison recibirá un coito 100% gratuito” Alice Chicken Ranch

En el estado de Nevada la prostitución es legal solo en algunos condados que tienen menos de 700.000 habitantes, así que, aunque Las Vegas es uno de los destinos más conocidos por el exceso en dicha ciudad no está permitida la prostitución y aquellos que buscan contratar sexoservicio tienen que viajar hasta las afueras de la ciudad para encontrar establecimientos permitidos.

“Este mes es la fiebre de la Fórmula 1 en Las Vegas y todos estamos mentalizados para el gran evento” Alice Little y Addison Gray, trabajadoras del Chicken Ranch

Aunque seguramente ninguno de los pilotos podrá hacer válida la oferta, pues algunas de las escuderías como Mercedes tienen prohibido que sus empleados asistan a los casinos y mucho menos a burdeles.

Gran Premio de Las Vegas

“Un gesto de amor por la F1”

Las trabajadoras del Chicken Ranch afirmaron que a la Fórmula 1 le falta atractivo sexual y que lo único que ellas buscan con su propuesta es celebrar junto con los pilotos la fiesta que será la carrera en Las Vegas.

“Los eventos han carecido del tan necesario atractivo sexual. Nuestra oferta no es sólo un gesto de amor por la F1; es una invitación para que los fans se deleiten con una experiencia donde el atractivo sexual se celebra, no se deja de lado. Porque en nuestro mundo el glamour no está prohibido, ¡es la estrella del espectáculo!“ Addison Gray, trabajadora del Chicken Ranch

El Gran Premio de Las Vegas se celebrará del 16 – 19 de noviembre, será el regresó oficial del ‘Gran Circo’ a la ‘Ciudad del Pecado’ después de 40 años y aunque el espectáculo promete, en lo deportivo los pilotos tendrán muchos problemas con la pista y el trazado del circuito.

