El Gran Premio de Miami es una de las carreras relativamente nuevas en el calendario de la Fórmula 1. Hizo su debut en el 2022 y desde entonces Checo Pérez suma un cuarto y segundo lugar, además de una Pole Position.

El Autódromo Internacional de Miami no es una pista permanente, es temporal y está construida a las afueras del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL, equipo del que Logan Sargeant es aficionado.

Autódromo Internacional de Miami / Fotografía F1

El mejor resultado de Checo en Miami

En la carrera de Miami del 2023, Checo Pérez se quedó con la Pole Position tras marcar el mejor tiempo en la Q3 de 1:26.841. Los errores de Max Verstappen y Charles Leclerc en la Qualy lo dejaron en la primera posición de la parrilla de salida.

Y en aquella carrera en la primera fila se habló español, porque detrás de Checo quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz. Aunque de ellos solo Sainz no logró subir al podio.

Los primeros tres lugares en la Clasificación GP de Miami / Fotografía @F1

Los dos Red Bull y el Ferrari iban en busca de la Pole, sin embargo, un trompo de Leclerc a escasos segundos de finalizar la sesión lo dejó a él y a Verstappen sin posibilidades de pelear por los primeros lugares, ya que se tuvo que desplegar una bandera roja.

La Q3 ya no se reanudó y Max fue el más perjudicado con eso, ya que, Charles con todo y el choque salió séptimo, mientras que, él no pudo marcar tiempos, así que largó desde la novena posición, aunque al final eso no importó y conquistó la victoria.

Checo no pudo mantener la primera posición y después de algunas vueltas, Verstappen tomó la punta de la carrera hasta el final. El tapatío se tuvo que conformar con el segundo lugar. Un resultado amargo, ya que tenía todo para pelear por la victoria.

Checo Pérez en el GP de Miami / Foto: Getty

El cuarto lugar de Checo en Miami

Checo Pérez permaneció, durante todo el fin de semana de Miami en el 2022, en el cuarto lugar. En la Qualy no pudo colarse entre los primeros tres y tuvo que arrancar desde la cuarta posición.

Lo mismo sucedió en el Gran Premio, se quedó viendo muy de cerca al podio de Max Verstappen, Charles Leclerc y Carlos Sainz. El tapatío sufrió en aquella ocasión con la temperatura de la pista que rondaba entre los 50 grados, razón que no lo dejó llegar más lejos.

Checo Pérez en Miami / Foto: Getty Images

Los números de Checo Pérez en Miami

La balanza de Checo en Miami es buena. En dos carreras suma un podio, una Pole Position y un cuarto lugar. Aunque con la sensación de que en el 2023 pudo subir a la cima del podio.

En fin, por primera vez en la temporada 2024, la F1 aterrizará en el continente americano y para los fans de esté lado del mundo esa es una buena noticia, porque no tendremos que desvelarnos ni madrugar para ver la carrera.

Horarios del Gran Premio de Miami / Fotografía Desde el Paddock

Aunque otra buena noticia para Checo, es que correrá casi como si fuera el piloto local, pues a pesar de que Logan Sargeant nació en Miami, uno de los pilotos más queridos en Estados Unidos es Chequito.

