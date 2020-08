La ‘agresión’ al camarógrafo y el divertido mensaje de Verstappen: Lo que no se vio del Gran Premio de Silverstone

Si bien la acción en la pista fue muy emocionante, hubieron algunos detalles fuera de ella que quizá no notaste. Tras perder el control y salir de la carrera, Daniil Kvyat se vio desconsolado por abandonar el Gran Premio de Silverstone, comenzando con una postal conmovedora pero que terminó en una agresión al camarógrafo. Además vimos un mensaje de unión contra el racismo, Verstappen y un divertido mensaje, neumáticos volando y mucho más.

Tras el GP de Hungría de hace unas semanas, el Gran Premio de Silverstone continuó con la agenda de la Fórmula 1 para el mes de agosto. La carrera fue algo único, los pilotos lo dieron todo se sí en este circuito y aunque algunos corrieron con mejor suerte, no podemos negar que hubo muchas emociones.

Hay detalles que no se ven tan fácil en la transmisión de la carrera y que quizá te perdiste, por ello te dejamos una recopilación de ‘lo que no se vio’ del Gran Premio de Silverstone.

Como mencionamos, Daniil Kvyat perdió el control de su monoplaza y tuvo que abandonar la carrera tras dejarlo destrozado. Las cámaras lo captaron lamentándose por ese incidente, pues el piloto ruso sabía que fue su culpa, regalándonos una imagen que de inicio fue conmovedora.

Todo cambió cuando el ruso dejó el lugar en el que se encontraba, pues tras un par de pasos empujó al camarógrafo hacia un lado, sacando parte de su frustración pero desquitándose con alguien que nada tuvo que ver en dicho accidente.

Tras darse a conocer que Daniil Kvyat abandonó el Gran Premio de Silverstone, Pierre Gasly de inmediato le preguntó a su equipo sobre el estado de su compañero y es que sabía que era algo serio pero no tenía conocimiento de su estado de salud, por lo que fue algo que muchas personas aplaudieron.

Parece que Max Verstappen se ‘aburrió’ en la recta final del Gran Premio de Silverstone y es que el piloto belga, de la escudería Red Bull, se dio unos momentos para hacerle un recordatorio a los miembros de su equipo.

En la vuelta 34 Verstappen le pidió a su equipo que bebieran agua y se mantuvieran hidratados, pues es algo importante que no deben olvidar. Evidentemente causó muchas reacciones en redes sociales.

Además de las postales que nos regalaron los pilotos previo al inicio del Gran Premio de Silverstone, en redes sociales se compartió un video donde aparecen los corredores pidiendo poner fin al racismo.

Este video dio mucho de qué hablar ya que es una muestra más de la unión y deseo para poner fin a este tema, pues aunque se sabe que es algo muy complicado, seguirán peleando hasta hacer un cambio real en torno a esta situación.

Quizá para muchos podrá ser algo ‘normal’ que tras un choque los neumáticos de los autos salgan volando… en autos convencionales quizá sí (y es lamentable) pero en los monoplazas de la Fórmula 1 es un hecho sumamente ‘extraño’.

