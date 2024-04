Lo que necesitas saber: Aunque algunos jugadores de la lista siguen jugando, todo apunta a que no serán campeones de liga este 2024

¿Cuántas veces has escuchado que el futbol no siempre es justo? El mejor ejemplo son los grandes jugadores que jamás ganaron un título de liga. Verdaderos cracks que, por azares del destino, no pueden presumir en su brillante carrera un campeonato local con los clubes que jugaron.

De Harry Kane a Fernando Torres; de Gary Lineker a Antonio Di Natale; o de Steven Gerrard a Antoine Griezmann. Sí, algunos siguen jugando, pero a punto de terminar la temporada 2023-2024, parece un hecho que se mantendrán en esta lista al menos otra temporada más, hasta 2025.

Harry Kane con el Bayern / Foto: Reuters

Los grandes jugadores y leyendas que nunca fueron campeones de liga

Vamos a repasar brevemente quiénes son los jugadores que, a pesar de ser cracks, figuras, héroes, goleadores, históricos y hasta leyendas del futbol, tienen el penoso récord de nunca haber ganado una liga con los clubes que jugaron.

Muy importante: Varios de los jugadores enlistados sí ganaron títulos en su carrera, pero hablamos exclusivamente de títulos de liga: Premier League, LaLiga de España, Bundesliga, etcétera.

1.- Harry Kane

No podíamos empezar con alguien más. Uno de los mejores delanteros del mundo y uno de los más grandes goleadores de Inglaterra. Pero Harry Kane no sabe lo que es ser campeón de nada en colectivo. Tiene muchos récords y títulos de goleo, pero ningún club donde jugó salió campeón ni de liga ni de nada. Estuvo cerca varias veces, pero no se dio.

Harry Kane se quedó cerca de ganar la Champions League / Foto: Getty

Fue al Bayern para ganar títulos, equipo que no dejaba de ser campeón en la liga de Alemania desde 2012, pero el Leverkusen de Xabi Alonso romperá su racha de campeonatos consecutivos este 2024.

2.- Fernando Torres

El caso del “Niño” Torres es especial. Ganó todo con sus clubes y selección: Champions, Mundial, Eurocopa, Copas locales… solamente le faltó ganar una liga con alguno de sus diferentes equipos. Ni Atlético, ni Liverpool, ni el Chelsea, ni Milán ganaron una liga con él en sus filas.

Fernando Torres con Liverpool / Foto: Reuters

3.- Marco Reus

Marco Reus es otro jugador que nos cuenta una historia triste. Debe ser uno de los jugadores más admirados no solamente por su talento, también por su lealtad al Dortmund.

Pero curiosamente esa lealtad le ha costado nunca ser campeón de liga. Llegó al club justo después de que éste ganara la Bundesliga por última vez y desde entonces ha sido subcampeón 7 veces, incluyendo esa que se les fue de las manos en 2023.

Marco Reus

4.- Heung-Min Son

El coreano es un ídolo en su país e incluso ha sido campeón de goleo de la Premier League. Pero en sus vitrinas todavía no hay un título de liga, pues no lo consiguió ni con Hamburgo, ni con Leverkusen, ni con el Tottenham.

Heung-Min Son y Harry Kane / Foto: Getty Images

5.- Gary Lineker

Basta saber un poco de futbol para escuchar este nombre y saber de quién estamos hablando. Fue un extraordinario goleador y ganó un Balón de Plata, pero ni con el Barcelona pudo ser campeón de liga.

Gary Lineker / Foto: Reuters

6.- Sócrates

Si bien el histórico brasileño ganó torneos estatales como el Paulista o el Carioca, nunca pudo ganar un Brasileirão, es decir, nunca fue campeón de la liga nacional de su país. También jugó con Fiorentina, pero únicamente una temporada donde el equipo terminó noveno en la Serie A.

7.- Antonio Di Natale

Quizá el “pecado” de este reconocido jugador italiano fue nunca llegar a un club que peleara realmente por ser campeón de liga. Udinese fue su hogar, y aunque fue campeón de goleo algunas veces y su talento era indiscutible, jamás estuvo ni cerca de ganar la Serie A.

8.- Steven Gerrard

Sí, lo pusimos en el número 8 intencionalmente porque ese dorsal lo caracterizó durante su legendaria carrera en el Liverpool, donde lo ganó casi todo: FA Cup, Copa de la Liga, Community Shield, Copa de la UEFA (hoy Europa League), Supercopa de Europa y la Champions League (en el milagro de Estambul).

Pero le tocó la gran sequía de ligas del conjunto Red. De hecho nadie olvida aquel resbalón que contribuyó a que al Liverpool se le escapara la Premier League en 2014.

También jugó con el Galaxy, pero ahí tampoco consiguió ser campeón de la MLS.

9.- Hugo Lloris

El portero campeón del mundo con Francia es otra “víctima” del Tottenham y su sequía de títulos. Con el Lyon tampoco pudo ser campeón de liga, ya que únicamente ganó una Copa y la Supercopa.

Hugo Lloris / Foto: Getty

10.- Antoine Griezmann

Griezmann llegó al Atlético de Madrid justo después de que ganaran la liga de España y en 5 años no volvieron a ser campeones. Pasó al Barcelona en 2019, justo después de que los Blaugranas ganaran también la liga, y en dos temporadas tampoco lograron volver a ser campeones.

Regresó al Atlético en 2021, sí, justo después de que los Colchoneros ganaron otro título de liga sin él. Sin duda, merece llevar a sus vitrinas un título liguero, pero el tiempo está en su contra.

Antoine Griezmann con Atlético de Madrid / Foto: Reuters

11.- Matthew Le Tissier

Tal como Reus, el caso de Le Tissier es una historia de lealtad. Jugó 16 temporadas con Southampton y se sabe que rechazó ofertas de otros clubes. Nunca ganó una liga con ese ni con otro equipo.

12.- Ciro Immobile

Immobile no ha sido campeón de liga porque no logró consolidarse en Juventus. Fue y vino de la Vecchia Signora en diferentes mercados de fichajes durante los años en que nadie le competía en la Serie A al equipo de Turín. De haberse quedado en Juventus en alguno de esos mercados, no estaría en esta lista. Juega con Lazio desde 2016.

¿Recuerdas algún otro jugador que hayamos dejado fuera y mereciera estar en la lista?

