Gregg Berhalter, el técnico que dirigió a Estados Unidos en el Mundial de Qatar 2022, es parte de una investigación por parte de la US Soccer, justo cuando su analizaba su continuidad al frente del equipo para el proceso rumbo al Mundial de 2026. Esta investigación está relacionado con un presunto acto de violencia contra su actual pareja, Rosalind.

El estratega compartió a través de su cuenta de twitter un extenso comunicado en el que aceptar haber agredido a su pareja cuando él tenía 18 años (en agosto de 2022 cumplió 49 años) y que el caso fue utilizado como chantaje durante el Mundial de Qatar, en el cual Estados Unidos llegó a los Octavos de Final.

Foto: Getty Images

¿Qué hizo Gregg Berhalter?

“Este es un paso difícil de dar, pero mi esposa, Rosalind, y yo queremos compartir la verdad clara y directamente”, escribió Berhalter, quien es acusado por haber pateado las piernas de Rosalind tras una discusión acalorada en un bar local.

“No hay excusas para mis acciones esa noche; fue un momento vergonzoso y del que me arrepiento hasta el día de hoy. En ese momento, inmediatamente me disculpé con Rosalind, pero comprensiblemente, ella no quería tener nada que ver conmigo”, indica el estratega en el comunicado, mismo que está firmado por su pareja.

Ante esta situación, la US Soccer publicó otro comunicado en el que dio a conocer que realiza una investigación independiente sobre el caso a través de una agencia desde el 11 de diciembre del 2022. Tanto el estratega como su pareja fueron llamados a declarar para compartir su versión sobre estas acusaciones y asegura que compartirán los resultados de la investigación cuando éstas concluyan.

“La U.S. Soccer condena la violencia de cualquier tipo y se toma muy en serio tales acusaciones”, indica el comunicado.

US Soccer

¿Qué va a pasar con Gregg Berhalter?

En la US Soccer no quedaba claro si el estratega seguiría al frente del la Selección, pues se decía que su intención era dirigir a nivel de clubes de nueva cuenta, y tras esta investigación, las opciones de renovación se reducen aún más.

Por lo pronto, la US Soccer informó que será en los próximos días cuando dé a conocer el nombre del técnico que dirigirá los primeros partidos amistosos programados para el cierre del mes de enero.