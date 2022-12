¿Qué es la gripe o virus del camello y cómo afecta a selecciones y fans en Qatar 2022?

Qatar 2022 nos ha dejado de todo un poco y si tú asististe al Mundial, seguramente esto te suena. Hubo un momento en el que cientos e incluso miles de aficionados circularon por Doha con una tos incómoda… y decían por ahí que eso estaba relacionado con la gripe del camello o camel flu.

Algunos lo veían como broma, otros usaron el cubrebocas como medida de prevención; sin embargo, se dice que este ya afecta a las últimas selecciones en competencia y que Francia tiene al menos a Upamecano y Rabiot con síntomas. El técnico Didier Deschamps también informó que Kingsley Coman presentó molestias en la garganta.

No está confirmado que los jugadores tengan gripe o virus del camello, pero sí se maneja como una posibilidad bastante grande. ¿Pero qué es esto, a quién afecta y cómo se transmite? Acá te explicamos.

La gripe del camello y su impacto en Qatar 2022

El síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012; se trata de una enfermedad respiratoria provocada por el coronavirus MERS-CoV. Es importante recordar que los coronavirus son una familia extensa de virus y no solo refieren al COVID-19.

Al tratarse de un virus zoonótico, se puede transmitir de animales a personas o entre personas; la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que un ser humano puede contagiarse por contacto directo y también indirecto con dromedarios o camellos infectados.

Los síntomas de la gripe del camello más comunes son fiebre, tos y dificultad para respirar. En ocasiones se presenta neumonía o problemas gastrointestinales; por ahora no hay vacuna disponible o un tratamiento específico, así que este se define con el estado clínico del paciente.

¿Cómo se vive el Mundial con estos síntomas?

Y aquí cambiaré un poco el sentido de esta nota, porque la escribe alguien que tuvo varios de estos síntomas en Qatar 2022 (afortunadamente no tan graves). Nadie me dijo que se trataba de la gripe del camello, solo me dieron tratamiento, especialmente para la tos que en algún momento fue tan intensa que me dolió el pecho.

Todo comenzó después del partido inaugural en Al Bayt Stadium, donde el frío nos sorprendió. Al otro día comenzaron los malestares, que incrementaron con la combinación del sol y el intenso aire acondicionado en todas partes: metro, centros comerciales y estadios. El cubrebocas fue obligatorio para mí.

Después del México vs Argentina, sentí la necesidad de tomar un descanso porque el cansancio era muy fuerte y la tos no cesaba. Lo que terminó por ayudarme fue una caja de vitaminas que tomaba a diario… así que me quedaron unos 4 o 5 días sin tos (o gripe del camello) en Qatar 2022.

La realidad es que personalmente no puedo dar por hecho que todos teníamos la gripe del camello en algún momento; no obstante, entre mis conocidos prácticamente todos tuvieron los mismos síntomas y algunos fueron pocos días, otros se extendieron.

Y también es un hecho que al principio, los cubrebocas dejaron de figurar. Por la gripe del camello o por el COVID-19, el ingreso a Doha y en los primeros días, me atrevo a decir que en la primera semana, eran contadas las personas que los usaban.

