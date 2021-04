¿Qué necesita tu equipo para calificar a la Liguilla o repechaje en la jornada 17?

La jornada 17 definirá ya no define al líder del torneo Guardianes 2021, ni al segundo, pero sí determinará los dos pases directos a la Liguilla, así como a los ocho invitados al repechaje, que le darán forma después a los Cuartos de Final.

Cuatro son los equipos que tienen opciones de lograr el pase directo: Puebla, Monterrey, Santos y León. En tanto, al repechaje aspiran hasta 11 clubes, incluidos dos de los antes mencionados, que no logren el pase directo. Cabe recordar que la repesca se juega a partido único y en caso de empate se tira una tanda de penales.

Atlético de San Luis, Juárez y Necaxa ya no tienen opciones de calificar, por lo que el partido de la jornada 17 representará el último del actual torneo, y esto es lo que se juega cada equipo con opciones de fase regular.

¿Qué necesita mi equipo para calificar a Liguilla?

Cruz Azul: La Máquina tiene lugar seguro en los Cuartos de Final, así como el liderato.

América: Las Águilas también tienen lugar en los Cuartos de Final. No importa el resultado en la fecha 17, pues ya no se mueven del segundo lugar.

Puebla: La revelación cierra el torneo regular contra Santos, en Torreón. Si gana, tendrá el pase directo, pero si pierde o empata tendrá que jugar repechaje como local, a menos que pierda Monterrey.

Partido que debe seguir: Monterrey vs Mazatlán

Monterrey: A falta del juego entre Santos y Pachuca, de la jornada 16, Rayados cierra el torneo contra Mazatlán y depende de sí mismo para calificar a Cuartos de Final. Con un triunfo asegura un lugar entre los primeros cuatro de la tabla general. Si empata, debe esperar a que Santos no le gane a Puebla, y si pierde, necesitará forzosamente una derrota de Santos y que León no gane.

Partidos que debe seguir: Santos vs Pachuca*, León vs Querétaro y Santos vs Puebla

Santos: Cierra en casa contra Puebla y tiene la oportunidad de calificar a Cuartos de Final con un triunfo. Un empate o un descalabro lo llevará a repechaje, a falta de su juego contra Pachuca.

Partidos que debe seguir: Monterrey vs Mazatlán

León: El vigente campeón debe esperar el resultado de Santos ante Pachuca para saber si tendrá oportunidad de pelear los puestos directos, sin embargo, los felinos tienen en las manos la opción de ganar y amarrar el repechaje de local con un triunfo contra Gallos.

Partidos que debe seguir: Pachuca vs Santos*, Monterrey vs Mazatlán y Santos vs Puebla.

Los que tienen opciones de repechaje

Toluca: Los Diablos están entre los primeros ocho de la tabla general, así que depende de sí mismo para calificar con victoria ante Juárez. Un empate hace que Atlas, Chivas, Tigres y Mazatlán le pueden quitar la localía y una derrota lo hundiría hasta el duodécimo, pero nadie lo saca del repechaje.

Partidos que debe seguir: Necaxa vs Atlas, Chivas vs Tigres y Monterrey vs Mazatlán

Atlas: Su situación es compleja, ya que se podría quedar fuera del repechaje por su posición en la tabla de cocientes. Si Atlético de San Luis gana su partido contra Pachuca, quedará “descendido”, por lo que no tendrá derecho a calificar a la fase final.

Si Atlético pierde o empata, Atlas podrá jugar con menos presión contra Juárez y con un triunfo amarraría la localía en el repechaje. Si pierde o empata, jugaría la repesca como visitante.

Partido que debe seguir: Atlético de San Luis vs Pachuca.

Chivas: Hace dos semanas estaba fuera de la zona de repechaje, pero ahora tiene todo a su favor para jugar repechaje incluso de local. Un triunfo contra Tigres le asegura jugar en casa, siempre y cuando su resultado sea mejor que el de Toluca o si Atlas “desciende”. Un empate o una derrota le da opciones a Tigres y Mazatlán para quitarle la condición de local. Tiene lugar seguro en la repesca.

Partidos que debe seguir: San Luis vs Pachuca, Necaxa vs Atlas y León vs Querétaro

Tigres: Tras un torneo irregular, Tigres tiene lugar seguro en el repechaje, pero un triunfo contra Chivas le asegura prácticamente la localía. Si pierde o empata, jugará de visita.

Querétaro: Aspira a repechaje en calidad de local si gana de visita contra León y si se combina un empate entre Tigres y Chivas, además de que Atlas o Toluca no ganen. Si empata o pierde necesita que Pumas y Xolos no ganen.

Partidos que debe seguir: Xolos vs Cruz Azul y Pumas vs América

Mazatlán: En su segundo torneo en la Liga MX, el equipo morado jugará su primera fase final si le gana a Monterrey. Un empate o una derrota le da vida a Pumas, Querétaro y Pachuca, que le pueden ganar el mandado.

Partidos que debe seguir: San Luis vs Pachuca, León vs Querétaro, Pumas vs América

Tijuana: Cierra de visita contra Cruz Azul. Un triunfo ayudaría a asegurar un lugar para jugar como visitante en el repechaje. Un empate o una derrota le da esperanzas a Pumas, Pachuca y Gallos, pero si Atlas “desciende” puede colarse como último.

Partidos que debe seguir: San Luis vs Pachuca, León vs Querétaro y Pumas vs América

Pumas: Se quedaría fuera incluso con un triunfo sobre América si Tigres, Toluca y Tijuana ganan sus partidos. El empate contra América no le sirve de nada y mucho menos una derrota. En caso de calificar, jugará la repesca de visita. Si Atlas “desciende”, se abren sus posibilidades.

Partidos que debe seguir: Cruz Azul vs Xolos, San Luis vs Pachuca y Necaxa vs Atlas

Pachuca: Antes de pensar en sus combinaciones, debe cerrar la jornada 16 contra Santos. Si pierde, está fuera.