Se acabó: Guardiola reveló que Sané rechazó renovar con el Manchester City y apunta al Bayern Múnich

La etapa de Leroy Sané en el Manchester City llegará a su fin. El extremo alemán descartó renovar con el club y apunta al Bayern Múnich.

Pep Guardiola, en conferencia de prensa, puso fin al tema de Leroy Sané. El entrenador de los ‘citizens‘ reveló que ya rechazó renovar en varias ocasiones y por lo tanto, manifestó su deseo de jugar en otro equipo, aunque le queda aún un año más de contrato con el Manchester City.

“No quiere extender su contrato a partir de la próxima temporada. Si al final de esta temporada acordamos con otro club que se vaya, se irá. Si no, se irá cuando acabe su contrato el año que viene. El club le ofreció la renovación dos o tres veces pero la rechazó“, declaró Guardiola.

En la misma línea, Pep Guardiola dijo que no quieren tener a jugadores que no quieran estar en el equipo. Más allá de si Sané tendrá o no minutos en lo que resta de la campaña, considera que es sano para ambas partes que se vaya.

“Queremos jugadores que quieran jugar aquí. Es un chico increíble, lo quiero mucho, no tengo nada contra él, pero ha decidido que quiere otra aventura en su carrera“, agregó.

Leroy Sané llegó al Manchester City en el 2016, procedente del Schalke de la Bundesliga. Desde entonces, ha jugado 134 partidos, en los que ha anotado 39 goles y ha dado 45 asistencias. Ya ganó siete títulos, entre los que están dos de Premier League, dos de Community Shield, dos de la Copa de la Liga y uno más de FA Cup. Su futuro podría estar en el Bayern Múnich, donde ya estuvo cerca de llegar en el mercado de fichajes anterior. Sin embargo, una lesión terminó con la operación.

Guardiola y su Manchester City regresaron a la actividad de la Premier League con una goleada sobre el Arsenal. Los ‘citizens‘ están buscando aferrarse a un milagro para competir por el título con el Liverpool.