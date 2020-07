En unos días más arranca la nueva temporada de la MLB (con un protocolo de salud muy completo). Los 15 equipos de la Liga Nacional y Liga Americana están preparados para regresar al ‘diamante’ e ir con todo por los juegos de la Serie Mundial… pero quizá seas de los que no entiende muy bien el beisbol, pues puede ser que nunca hayas visto un partido. No te preocupes, aquí tenemos una guía básica que te ayudará a comprender mejor este deporte.

El beisbol podrá parecer un deporte muy complejo, con reglas que no se entienden o un formato donde no sabes quién ganó el partido. Sí, es confuso pero una vez que entiendes los puntos básicos todo se vuelve sencillo, por lo que aquí vamos a analizarlo detenidamente para que cuando arranque la MLB (con juegos que no te puedes perder) ya seas todo un experto.

Los puntos clave para entender el beisbol

El beisbol se trata de hacer carreras para ganar el juego. Una carrera se logra cuando el bateador recorre y pisa las 4 bases que están alrededor del campo. Las bases son esos ‘colchones’ que vemos colocados en los 4 puntos cardinales y en cada uno de ellos habrá un jugador rival que intentará ‘ponchar’ al rival, es decir, tener la bola antes de que el jugador llegue y tocar la base para hacer que termine su turno.

Otra forma de ‘ponchar’ al rival es que la bola toque al corredor antes de pisar una base, ya sea arrojándosela o que un jugador corra tras él y lo toque. Una más es que cuando el bateador le pegue a la bola, esta no caiga al pasto, sino que sea atrapada por un jardinero (posición en el beisbol donde hay jugadores repartidos por el campo y tienen entre sus funciones atrapar la pelota de este modo). La última es que el bateador haga tres strikes, y esto se provoca cuando le lanzan la bola y este abanica tres veces.

Si un equipo logra ‘ponchar’ al rival tres veces entonces termina el turno del rival y comienza el suyo. Cuando a este equipo le hagan tres ‘ponches’ más entonces se da por concluida una entrada, que vienen siendo periodos donde los equipos buscan hacer carreras para ir sumando puntos al total y entonces ganar el juego al final del día.

Ahora, conozcamos lo que es un ‘jonrón’. Cuando un bateador le pega tan fuerte a la pelota y esta sale del campo, se le conoce como ‘jonrón’ y lograr esto puede traer muchas ventajas, ya que el mismo bateador puede correr libremente por las 4 bases y hacer una carrera. Si hay otros jugadores en las otras bases entonces todos pueden hacer carreras y esta es una gran forma de hacer puntos.

Un concepto que va ligado con esto es que haya ‘casa llena’, esto quiere decir que el equipo que está al turno en el bat tiene jugadores en primera, segunda y tercera base; todos con chances de hacer una carrera pero ojo, no puede haber dos jugadores en una misma base. Si esto llega a ocurrir, lo normal es que uno termine ‘ponchado’.

¿Cómo se gana un partido de beisbol?

En el beisbol regularmente se juegan 9 entradas y al final de estas el equipo que logró hacer más carreras es el que gana, así de fácil.

Hay que tener en cuenta que en el beisbol no puede haber empate, siempre tiene que haber un ganador. Si el juego termina en empate después de estas 9 entradas entonces nos vamos a ‘extra innings’, que vienen siendo entradas extras y se juega de la misma forma hasta que un equipo logre hacer más carreras que el rival en una entrada completa (o sea, cuando los dos equipos hayan bateado y lanzado la bola).

La única forma de terminar en empate un partido de beisbol es que las reglas establezcan que no puede continuar el juego, sin importar las condiciones, pero rara vez se llega a dar un caso como ese dentro del beisbol o la MLB, por lo que siempre suele haber un ganador.

¿Cuál es el formato de la MLB para ser campeón?

En la MLB se jugarán 60 partidos en esta temporada donde los mejores de cada una de las divisiones de las ligas (Nacional y Americana) pasarán a la Serie Divisional según les corresponda. Al haber 3 divisiones por cada liga, entonces hay 6 equipos que pasan directo a esta etapa pero necesitan rival los otros dos conjuntos, por ello hay una ronda de comodín por liga donde los 2 mejores segundos se enfrentan y así salen los dos equipos restantes para esta fase.

Los ganadores de la Serie Divisional pasan a la Serie de Campeonato, que es donde se coronan dos equipos, uno de la Liga Americana y otro de la Liga Nacional; estos son los que pasan a la Serie Mundial donde se medirán por la supremacía de la MLB y el ganador de 4 de los 7 juegos en los que se miden, será el campeón absoluto.