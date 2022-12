Ese olor a bacalao, pavo, romeritos y pierna ya se respira en el aire, todo el mundo lo sabe y la NFL está preparando una verdadera fiesta para la semana 16, la jornada navideña.

Así es, amigos, la NFL aplicó la de las reglas cambian como en Big Brother y preparó para el sábado 24 de diciembre una jornada llena de partidazos.

Eso no quiere decir que el domingo 25 nos quedaremos sin partidos, no es así, pero no serán tantos como estamos acostumbrados… de todos modos la semana 16 de NFL + recalentado = al mejor plan posible.

Foto: Getty Images

En México celebraremos la cena navideña con un poquitín de frío y los partidos de la semana 16 de NFL, pero en Estados Unidos -en algunos estados- caerán las heladas en pleno juego.

Son seis los partidos que tendrán temperaturas menores a los 0 grados centígrados, o sea, que habrá muñecos de nieve asegurados. Field Yates, insider de ESPN, mencionó que estas serás las estimaciones para seis de los partidos:

Bills en Bears: -11°

Seahawks en Chiefs: -6°

Saints en Browns: -9°

Texans vs Titans: 5°

Falcons en Ravens: 7°

Raiders en Steelers: -4°

Foto: Getty Images

Los mejores partidos de la semana 16 de NFL

Postemporada: Jaguars vs Jets

Se acerca el final de la temporada 2022 y también se van llenando los lugares de postemporada, y estos dos equipos están buscando acercarse más a los playoffs.

Jaguars está en la pelea de su división, todavía puede ser campeón. Con un Trevor Lawrence más adaptado a la NFL, esperan volver a una postemporada para Jacksonville.

Los Jets son los que están en un broncón: Mike White está fuera de acción, Zach Wilson está demostrando que no tiene lo suficiente para comandar a un equipo y Joe Flacco está disponibles… así el panorama de NY en la semana 16 de NFL.

Foto: Getty Images

Giants vs Vikings, duelazo en la semana 16 de NFL

Los Vikings ya amarraron su lugar en playoffs, pero los Giants siguen en la lucha por un lugar como comodín, porque el liderato de división se fue volando con los Eagles.

Afortunadamente para Giants, Eagles se enfrenta a Cowboys, por lo que una victoria neoyorquina y una derrota de Dallas, los acercaría aún más al cometido de postemporada.

Vikings no dejará el camino tan fácil, porque aunque están calificados, no jugarán con equipo suplente, sino todo lo contrario. Aunque, también han sido inconsistentes en la temporada, a veces un partido muy bueno y otro pésimo.

Foto: Getty Images

Eagles vs Cowboys, duelo en la cima de la Nacional

Una lucha en la cima por la Conferencia Nacional, con Philadelphia que ha tenido un temporadón increíble y los Cowboys, que ya sólo pelean un mejor lugar en playoffs.

Esta semana 16 de NFL será un partidazo y como es divisional, estos encuentros suelen ser mucho más rudos.

Foto: Getty Images

Todos los partidos de la semana 16 de NFL

Equipo vs Equipo Fecha Transmisión Hora Jaguars vs Jets Jueves 22 de diciembre Fox Sports 19:15 horas Falcons vs Ravens Sábado 24 de diciembre NFL Game Pass 12 horas Lions vs Panthers Sábado 24 de diciembre NFL Game Pass 12 horas Bills vs Bears Sábado 24 de diciembre NFL Game Pass 12 horas Saints vs Browns Sábado 24 de diciembre NFL Game Pass 12 horas Seahawks vs Chiefs Sábado 24 de diciembre Fox Sports 12 horas Giants vs Vikings Sábado 24 de diciembre AffIZZIonados 12 horas Bengals vs Patriots Sábado 24 de diciembre Fox Sports Premium 12 horas Texans vs Titants Sábado 24 de diciembre NFL Game Pass 12 horas Commanders vs 49ers Sábado 24 de diciembre Fox Sports 15:05 horas Eagles vs Cowboys Sábado 24 de diciembre Canal 9 15:25 horas Raiders vs Steelers Sábado 24 de diciembre NFL Game Pass 19:15 horas Packers vs Dolphins Domingo 25 de diciembre NFL Game Pass 12:00 horas Broncos vs Rams Domingo 25 de diciembre Fox Sports 15:30 horas Buccaneers vs Cardinal Domingo 25 de diciembre ESPN y Star+ 19:20 horas Chargers vs Colts Lunes 26 de diciembre ESPN y Star+ 19:15 horas