Llega el final del año 2022 y el inicio de 2023, también llega la penúltima semana de la NFL. Sí, la jornada 17 en el emparrillado del futbol americano en Estados Unidos será una verdadera locura.

Esta semana 17 de NFL tendrá un partido en el 2022 y el resto de la jornada en 2023. Pero, la NFL no da paso sin huarache y para cerrar el año tenemos un partidazo.

Titans de Derrick Henry se enfrentará a los Cowboys de Dak Prescott. Un duelo con mucho en juego, pues los Titans pelean su división y una victoria los podría poner en playoffs.

Foto: Getty Images

Mientras que, los Cowboys andan viento en popa en la NFL y una victoria los acercaría a los Eagles, que con un descalabro dejarían interesante el cierre de temporada en esa división Este de la Nacional.

Este duelazo es el que cierra el año para la NFL en la semana 17, así que, vayan abrochándose los cinturones porque el 1 de enero, la liga arranca con todo, pero de verdad con todo.

Foto: Getty Images

Los mejores partidos de la semana 17 de NFL

Dolphins para asegurar playoffs

Miami es uno de esos equipos que pintaban para ser campeones de la NFL, pero que por lesiones o irregularidades, se podría quedar fuera de la postemporada 2022-2023.

En la semana 17 de NFL se enfrentan a los Patriots, que quieren hacerle la diablura a los Dolphins con un descalabro que lo pueda dejar fuera de playoffs con todo y su ofensiva explosiva.

Foto: Getty Images

Vikings vs Packers en la semana 17 de NFL

Además de ser un juego divisional, este partido tiene un atractivo diferente porque los Packers buscan remontar el pésimo inicio y colarse de lleno a playoffs.

Para hacerlo, tiene que vencer a los Vikings que ya tienen asegurado su lugar en postemporada. El Lambeau Field y una nevada impresionante esperarán a Justin Jefferson y compañía.

Foto: Getty Images

The Battle of Los Angeles en la semana 17 de NFL

Un nuevo clásico está naciendo en la NFL y en la semana 17 se medirán dos de los equipos -recordando a Rage Against the Machine- en ‘The Battle of Los Angeles’.

Chargers y su reciente victoria que los pone en postemporada se mide ante los Rams, campeones de la NFL y franquicia decepción en la liga porque no dan una.

Este partido es más atractivo por el significado de lo que representa que ambos sean de Los Angeles, más por lo que está en juego.

Foto: Getty Images

Final adelantada entre Bills y Bengals

¿Cómo cerrar una semana 17 increíble? Pues la NFL tiene la solución, poner un partidazo de locura en el partido del lunes por la noche.

Bills de Buffalo y Bengals de Cincinnati se medirán en el Paycor Stadium, casa de Joe Burrow. Es un partido de postemporada adelantado, que bien podría ser la final de conferencia… chance en una de esas, este es el capítulo 1.

Foto: Getty Images

El resto de partidos de la NFL

Equipo vs Equipo Fecha Transmisión Hora Cowboys vs Titans Jueves 29 de diciembre Fox Sports y Fox Sports Premium 19:15 horas Cardinals vs Falcons Domingo 1 de enero NFL Game Pass 12 horas Bears vs Lions Domingo 1 de enero NFL Game Pass 12 horas Jaguars vs Texans Domingo 1 de enero NFL Game Pass 12 horas Dolphins vs Patriots Domingo 1 de enero Fox Sports 12 horas Broncos vs Chiefs Domingo 1 de enero NFL Game Pass 12 horas Colts vs Giants Domingo 1 de enero NFL Game Pass 12 horas Saints vs Eagles Domingo 1 de enero Fox Sports Premium 12 horas Panthers vs Buccaneers Domingo 1 de enero AffIZZIonados 12 horas Browns vs Commanders Domingo 1 de enero NFL Game Pass 12 horas 49ers vs Raiders Domingo 1 de enero Fox Sports Premium 15:05 horas Jets vs Seahawks Domingo 1 de enero Canal 9 15:05 horas Vikings vs Packers Domingo 1 de enero Fox Sports y NFL Game Pass 15:25 horas Rams vs Chargers Domingo 1 de enero Fox Sports 15:25 horas Steelers vs Ravens Domingo 1 de enero ESPN y Star+ 19:20 horas Bills vs Bengals Lunes 26 de diciembre ESPN, Star+ y NFL Game Pass 19:30 horas