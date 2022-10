Después de siete largas fechas, que se han pasado como agua entre los dedos, los Eagles son el único equipo en toda la N L que sigue invicto, aunque eso podría cambiar en la semana 8.

Tampoco es que la tiene tan complicada, porque su rival es uno de esos que tiene una de cal (buen partido) por miles de arena (la nueva normalidad de los Steelers).

A los Steelers les está costando mucho la era sin Ben Roethlisberger, porque ni Mitchel Trubisky ni Kenny Pickett -y ya quedó demostrado que ni Mason Rudolph- han sido solución para poder ganar un partido, ya ni pensar en postemporada o Super Bowl.

Foto: Getty Images

Ahora, regresando a los Eagles, no es casualidad que estén invictos porque han trabajado a la perfección el éxito después de ganar el Super Bowl LII ante Tom Brady.

No todo ha sido miel sobre hojuelas, pero han tenido buenas elecciones con las selecciones de Draft (Jalen Hurts y Devonta Smith), además, de que han adquirido excelentes jugadores como A.J. Brown y la reciente adquisición Robert Quinn.

Foto: Twitter (@NFL)

Los partidazos de la semana 8 de NFL

Giants a la espera de un descalabro de Eagles para ser el mejor equipo de la liga

¿Quién oba a pensarlo? Los Yayants con una combinación de resultados en esta semana 8 de NFL, podrían ser el mejor equipo de toda la liga… ni los fans -que este servidor es uno de ellos- se habrían imaginado esto.

Si los Steelers -de milagro o cualquier efecto divino- llega a ganarle a Eagles y los Giants terminan ganando ante Seahawks, se colocarían como el único equipo con récord de siete ganados, inmediatamente, serían el mejor equipo de la NFL.

Hay aspectos para pensar que esto puede suceder, claro que sí. Daniel Jones vive su mejor momento y ha demostrado consistencia, Saquon Barkley está siendo el hombre de peso en la ofensiva y la defensiva, está haciendo su chamba.

Foto: Getty Images

Khé?! ¿Cómo que los Broncos otra vez a Prime Time?

Bueno, no todo puede ser tan lleno de colores y arcoíris en la NFL, porque en esta semana 8 los Broncos vuelven a adueñarse del televisor y esta vez desde Londres.

No es culpa ni del mal momento de Broncos ni de Russell Wilson, porque la NFL crea el calendario desde antes de saber que estaban siendo uno de los grandes fiascos de la campaña.

Y ya no es viable cambiar los partidos, dependiendo de la popularidad o del buen juego de la franquicia, así que, para los madrugadores… esperemos que no les caiga pesado el Broncos vs Jaguars.

Foto: Getty Images

¿Aaron Rodgers y Tom Brady seguirán de capa caída en la semana 8 de NFL?

La respuesta ideal sería un sí, porque a nadie le gusta ver a dos leyendas de cualquier deporte sufriendo en los tramos finales de su carrera, pero desafortunadamente para esta jornada no son buenas noticias.

Tom Brady hace aparición desde el jueves por la noche, lo malo es que son contra los Ravens, que no están en el mejor momento, pero siguen siendo mejores que los Buccaneers.

Foto: Getty Images

Ahora, a Aaron Rodgers tiene la mayor bronca porque le toca enfrentar al posiblemente mejor equipo de toda la liga -dejando de lado cualquier tipo de récord-… los Bills.

Difícilmente los Packers saldrán vivos de Buffalo, así que, tendrán que prender todos los cirios pascuales que se encuentren y hacer muchas plegarias para esta semana 8 de NFL.

Foto: Getty Images

Todos los partidos de la semana 8 de NFL

Equipo vs Equipo Fecha Transmisión Hora Ravens vs Buccaneers Jueves 27 de octubre Fox Sports 19:15 horas Broncos vs Jaguars Domingo 30 de octubre NFL Game Pass y NFL Network 7:30 horas Panthers vs Falcons Domingo 30 de octubre NFL Game Pass 11 horas Bears vs Cowboys Domingo 30 de octubre Fox Sports 11 horas Dolphins vs Lions Domingo 30 de octubre NFL Game Pass 11 horas Cardinals vs Vikings Domingo 30 de octubre NFL Game Pass 11 horas Raiders vs Saints Domingo 30 de octubre NFL Game Pass 11 horas Patriots vs Jets Domingo 30 de octubre AffIZZIonados y NFL Game Pass 11 horas Steelers vs Eagles Domingo 30 de octubre Fox Sports 11 horas Titans vs Texans Domingo 30 de octubre Fox Sports 14:05 horas Commanders vs Colts Domingo 30 de octubre NFL Game Pass 14:25 horas 49ers vs Rams Domingo 30 de octubre Canal 9 14:25 horas Giants vs Seahawks Domingo 30 de octubre Fox Sports 14:25 horas Packers vs Bills Domingo 30 de octubre ESPN, Star+ y NFL Game Pass 18:20 horas Bengals vs Browns Lunes 31 de octubre ESPN y Star+ 18:15 horas