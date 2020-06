Guillermo Almada, DT de Santos, confiesa que fue uno de los 15 contagiados de coronavirus

El uruguayo Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, fue uno de los 15 elementos del club que arrojaron resultados positivos por coronavirus, sin embargo desconoce cómo se contagió, ya que asegura que en todo momento se mantuvo en casa.

El sudamericano indicó que no tuvo ningún síntoma o problema después de que le fuera informado el resultado. Actualmente se encuentra totalmente sano tras someterse a otras dos pruebas, a las cuales el resultado fue negativo.

Hasta ahora, los únicos elementos del equipo lagunero que habían hecho público los resultados positivos era el portero Jonathan Orozco y el defensa canterano Gerardo Arteaga.

“Todavía no sabemos cómo me contagie y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera y estamos aprendiendo cosas todos los días, que uno no sabe en qué momento le puede llegar. Gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema.

“Nosotros no nos juntamos ningún día, los que lo expusieron públicamente son Orozco y Arteaga, que festejó su cumpleaños con tres o cuatro personas que invitó, y Arteaga que viajó a Guadalajara”, comentó el estratega en entrevista con Unanimo Deportes.

Detalló que en casa ha sido la única persona que no salió. Su esposa es médico, y por mayor conocimiento de cuidados, es quien realiza las compras, mientras que él sólo salía con sus hijos a un parque cercano.

“Era el único lugar al que iba cuando no había gente y el único que se contagió en mi casa fui yo, fui el único que no salió de mi casa”, aseguró.

Respecto al futuro de su plantel explicó que Brian Lozano podría salir del club, pues aunque aún no hay ofertas formales por él, considera que es uno de los jugadores más atractivos.

“Las ligas europeas están retomando el final de sus competencias y esto va a suceder cuando terminen, y de ahí, se empiecen a mover. Seguramente será un jugador muy apetecible para varias ligas”, comentó.