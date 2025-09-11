Lo que necesitas saber: El último partido de Guillermo Ochoa a nivel de clubes fue con el AVS de Portugal en mayo del 2025.

Guillermo Ochoa ya tiene equipo y no, no es el Querétaro. Fichó con el Limassol de la Liga de Chipre, la buena noticia para él y Javier Aguirre es que, ya podrá ser convocado a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Eso significa que podríamos verlo jugar su sexta Copa del Mundo el próximo año. Aunque claro, también depende de su rendimiento, los minutos de juego y si cumple o no con las expectativas que el club tiene.

Sea como sea, después de tantos meses de incertidumbre y algunas negociaciones fallidas, Memo al fin podrá volver a la acción.

Guillermo Ochoa, nuevo portero del Limassol

Limassol anuncia el fichaje de Guillermo Ochoa

La Asociación Atlética Limassol confirmó la llegada de Guillermo Ochoa al equipo. Reconoce al mexicano como un portero de ‘aclamado de la era moderna’, además de su importancia con la Selección Mexicana y su historia en los Mundiales.

Y si bien, el mercado de fichajes en la Cyprus League cerró el 9 de septiembre del 2025, el fichaje de Ochoa fue posible ya que llegó al club como agente libre. Su contrato con el AVS de Portugal terminó en julio del mismo año.

“Guillermo Ochoa, uno de los porteros más reconocibles y aclamados de la era moderna, ha escrito su propia historia única en el fútbol mundial. Con una temporada en las mejores ligas europeas y más de dos décadas de carrera al más alto nivel, ha jugado cinco Copas Mundiales de la FIFA con la Selección Mexicana“.

Fotografía Mexsport

La temporada en la Liga de Chipre inició el 22 de agosto y hasta la llegada de Ochoa, el Limassol se ubica en el séptimo puesto de la tabla general, ha disputado dos juegos, en los que acumula una victoria y una derrota. Su siguiente partido será el domingo 14 de septiembre contra el Ethnikos Achnas, segundo en la tabla.

¿Cuándo debuta Guillermo Ochoa con el Limassol?

Guillermo Ochoa todavía tiene pendiente aprobar los exámenes médicos correspondientes con el Limassol. Después de que lo haga podrá integrarse al equipo y será el cuerpo técnico el que decida la fecha del debut.

Sin embargo, hay que recordar que el último torneo que jugó Ochoa fue la Copa Oro con la Selección Mexicana, desde entonces ha estado fuera de las canchas, por lo que necesitará un poco de tiempo para recuperar el nivel.

Por ahora, el calendario del Limassol queda de la siguiente manera:

14 de septiembre vs Ethnikos Achnas

22 de septiembre vs Omonia

27 de septiembre vs Akritas Chlorakas

4 de octubre vs Anorthosis

¿Creen que Guillermo Ochoa pueda llegar al Mundial 2026? ¿Les gustaría verlo como titular o creen que ya cumplió con su ciclo?