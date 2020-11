¡No se extinguió! ‘Gunnersaurus’ regresó al Arsenal luego de ser despedido por el coronavirus

Después de que la pandemia de coronavirus afectó en gran medida la economía de muchos clubes de futbol en el mundo, un personaje ‘histórico’ puedo vencer este mal momento. ‘Gunnersaurus’ fue recontratado por el Arsenal, hecho que causó gran alegría entre los aficionados, pues ahora volverá a engalanar los partidos en el Emirates Stadium.

La pandemia de coronavirus mermó la economía de muchos clubes europeos y es que el no dejarlos jugar por meses, hacerlos regresar sin gente en sus estadios y con ello no vender entradas, alimentos, productos oficiales y demás, obligó a algunos equipos a hacer recortes de personal, donde uno de los afectados del Arsenal fue ‘Gunnersaurus’.

Como recordaremos, hace unas semanas el Arsenal informó del lamentable despido de ‘Gunnersaurus’ y es que en apariencia ya no tenían dinero para cubrir su salario, por lo que optaron por ‘dejarlo en libertad’.

Los fanáticos del Arsenal criticaron en gran medida al club y es que ficharon a Willian por un salario muy alto además de que Mesut Ozil gana mucho más y ni siquiera es tomado en cuenta para jugar, por lo que tenían que moverse de alguna forma para resolver esta situación y fue el mismo jugador alemán el que dio la solución.

Mesut Ozil se ofreció a pagar íntegramente el salario de Jerry Quy, el hombre encargado de dar vida a este simpático dinosaurio y es que luego de estar 27 años bajo el traje de ‘Gunnersaurus’, sabía de la importancia de su presencia en el Emirates Stadium, por lo que esa habría sido la razón de su regreso… aunque no se ha confirmado al 100%.

‘Gunnersaurus’ publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes festejando su regreso y es que estará presente en cada partido del Arsenal, aunque ahora habrá una ligera diferencia, pues Jerry Quy ya no será la única persona que esté bajo el traje, ya que informaron que habrá algunas más que lo utilicen, por lo que pese a que su presencia será recurrente, ya no será reservada para una sola persona.

Can’t wait to see my guy @Aubameyang7 again! 🤝 pic.twitter.com/CIQGW2w34t

— Gunnersaurus (@Gunnersaurus) November 10, 2020